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В Греции снова опровергли данные о возможной отправке С-300 на Украину

В Греции снова опровергли данные о возможной отправке С-300 на Украину - 22.04.2024, ПРАЙМ

В Греции снова опровергли данные о возможной отправке С-300 на Украину

Греция не планирует поставлять Украине зенитно-ракетные системы С-300 российского производства, потому что это могло бы поставить под угрозу противовоздушную... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T16:29+0300

2024-04-22T16:29+0300

2024-04-22T16:29+0300

украина

греция

европа

военная помощь украине

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АФИНЫ, 22 апр - ПРАЙМ. Греция не планирует поставлять Украине зенитно-ракетные системы С-300 российского производства, потому что это могло бы поставить под угрозу противовоздушную оборону страны, рассказал официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис в ходе брифинга.Таким образом политик прокомментировал публикацию газеты Financial Times о потенциальных поставках Афинами С-300 Киеву."До сих пор мы активно демонстрировали свою помощь Украине... Состоялся и соответствующий визит премьер-министра. Но помимо этого, не будет сделано ни одного шага - я четко заявляю об этом, чтобы не было недопонимания, - который бы хоть в малейшей степени поставил под угрозу потенциал сдерживания или противовоздушную оборону нашей страны", - ответил представитель правительства Греции. В этой связи он добавил, что Афины уже "неоднократно выступали с опровержениями" на этот счет.Как отмечает издание, Греция находится под сильным давлением своих союзников в Евросоюзе и НАТО. Отмечается, что они вынуждают Афины предоставить Украине системы ПВО. Более того, странам, обладающим ракетными системами Patriot и С-300 было прямо сказано, что их потребности "не столь велики, как у Украины".На вопрос, оказывалось ли на европейском саммите на Грецию давление, Маринакис ответил, что "не знает ни о каком давлении".

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украина, греция, европа, военная помощь украине