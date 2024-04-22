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Россия войдет в пятерку мировых лидеров по развитию ИИ, заявил Чернышенко - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Россия войдет в пятерку мировых лидеров по развитию ИИ, заявил Чернышенко
Россия войдет в пятерку мировых лидеров по развитию ИИ, заявил Чернышенко - 22.04.2024, ПРАЙМ
Россия войдет в пятерку мировых лидеров по развитию ИИ, заявил Чернышенко
Россия к 2030 году войдет в пятерку мировых лидеров по основным метрикам развития искусственного интеллекта, сегодня идет настоящая гонка по внедрению... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T13:29+0300
2024-04-22T13:33+0300
россия
искусственный интеллект
дмитрий чернышенко
ии
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КАЛИНИНГРАД, 22 апр - ПРАЙМ. Россия к 2030 году войдет в пятерку мировых лидеров по основным метрикам развития искусственного интеллекта, сегодня идет настоящая гонка по внедрению современных технологий, в которой участвует 60 стран, включая Россию, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на открытии международного Кантовского конгресса в Калининграде. Пленарное заседание: "Критика искусственного разума: проблемы бытия и познания в контексте развития искусственного интеллекта" открыло международный Кантовский конгресс, прямая трансляция доступна на сайте БФУ (Балтийского Федерального университета) "Россия будет оставаться лидером в развитии технологий. В 2030 году мы в пятерке стран мира по основным метрикам развития искусственного интеллекта", - сказал Чернышенко. Чернышенко отметил, это ИИ - новый цивилизационный этап развития человечества, который со своей стороны открывает большие перспективы, но и имеет обратные стороны. Искусственный интеллект прогрессирует с огромной скоростью, нейросети могут реалистично имитировать человеческий разговор, создавать реалистичные образы, качественный контент и оказывают серьезное влияние на экономику и общество. В то же время больше 70% жителей разных стран мира опасаются его развития, и прежде всего из-за того, что ИИ способен заменить человеческий труд во многих отраслях. "Мы видим, что в мире идут настоящая гонка, технологическая конкуренция между государствами. Более 60 стран, в том числе Россия, разработали или разрабатывают свои собственные программы, национальные стратегии ИИ, поскольку он качественно меняет экономику, ускоряет, оптимизирует многие процессы", - сказал Чернышенко. По мнению вице-примера, один из вариантов решения возможных проблем - этическое регулирование. В России в 2021 году принят кодекс этики в сфере ИИ, он добровольный, к нему присоединились больше 360 компаний и госструктур. По поручению президента действует специальная комиссия для эффективного исполнения этого кодекса. 10 российских организаций - лидеров подписали декларацию об ответственном использовании ИИ, в России принята стратегия развития ИИ до 2030 года. "Национальная стратегия развития ИИ предусматривает решение 8 масштабных задач... Один из ключевых показателей - достижение прироста нашего ВВП на 11,2 триллионов рублей как раз за счет внедрения технологий ИИ", - сказал Чернышенко. В 2024 году мир отмечает 300-летие со дня рождения выдающегося мыслителя Иммануила Канта. Президент России Владимир Путин подписал Указ № 300 "О праздновании 300-летия со дня рождения И.Канта". Ключевое событие - Международный Кантовский конгресс, который проходит с 22 по 25 апреля на площадке Балтийского федерального университета. Принять участие в научном событии выразили желание более шестисот ведущих ученых из России, Германии, США, Италии, Беларуси, Бразилии, Аргентины, Китая, Румынии, Дании и других стран. В программе заявлено более 300 докладов, 17 секций, 2 круглых стола, сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" и диалоговой площадки "Балтийская платформа".
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россия, искусственный интеллект, дмитрий чернышенко, ии
РОССИЯ, искусственный интеллект, Дмитрий Чернышенко, ИИ
13:29 22.04.2024 (обновлено: 13:33 22.04.2024)
 
Россия войдет в пятерку мировых лидеров по развитию ИИ, заявил Чернышенко

Чернышенко: Россия войдет в пятерку мировых лидеров по развитию ИИ в 2030 году

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко на III КМУ-2023
Дмитрий Чернышенко на III КМУ-2023 - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Алексей Майшев
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КАЛИНИНГРАД, 22 апр - ПРАЙМ. Россия к 2030 году войдет в пятерку мировых лидеров по основным метрикам развития искусственного интеллекта, сегодня идет настоящая гонка по внедрению современных технологий, в которой участвует 60 стран, включая Россию, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на открытии международного Кантовского конгресса в Калининграде.
Пленарное заседание: "Критика искусственного разума: проблемы бытия и познания в контексте развития искусственного интеллекта" открыло международный Кантовский конгресс, прямая трансляция доступна на сайте БФУ (Балтийского Федерального университета)
"Россия будет оставаться лидером в развитии технологий. В 2030 году мы в пятерке стран мира по основным метрикам развития искусственного интеллекта", - сказал Чернышенко.
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Чернышенко отметил, это ИИ - новый цивилизационный этап развития человечества, который со своей стороны открывает большие перспективы, но и имеет обратные стороны. Искусственный интеллект прогрессирует с огромной скоростью, нейросети могут реалистично имитировать человеческий разговор, создавать реалистичные образы, качественный контент и оказывают серьезное влияние на экономику и общество. В то же время больше 70% жителей разных стран мира опасаются его развития, и прежде всего из-за того, что ИИ способен заменить человеческий труд во многих отраслях.
"Мы видим, что в мире идут настоящая гонка, технологическая конкуренция между государствами. Более 60 стран, в том числе Россия, разработали или разрабатывают свои собственные программы, национальные стратегии ИИ, поскольку он качественно меняет экономику, ускоряет, оптимизирует многие процессы", - сказал Чернышенко.
По мнению вице-примера, один из вариантов решения возможных проблем - этическое регулирование. В России в 2021 году принят кодекс этики в сфере ИИ, он добровольный, к нему присоединились больше 360 компаний и госструктур. По поручению президента действует специальная комиссия для эффективного исполнения этого кодекса. 10 российских организаций - лидеров подписали декларацию об ответственном использовании ИИ, в России принята стратегия развития ИИ до 2030 года.
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"Национальная стратегия развития ИИ предусматривает решение 8 масштабных задач... Один из ключевых показателей - достижение прироста нашего ВВП на 11,2 триллионов рублей как раз за счет внедрения технологий ИИ", - сказал Чернышенко.
В 2024 году мир отмечает 300-летие со дня рождения выдающегося мыслителя Иммануила Канта. Президент России Владимир Путин подписал Указ № 300 "О праздновании 300-летия со дня рождения И.Канта".
Ключевое событие - Международный Кантовский конгресс, который проходит с 22 по 25 апреля на площадке Балтийского федерального университета. Принять участие в научном событии выразили желание более шестисот ведущих ученых из России, Германии, США, Италии, Беларуси, Бразилии, Аргентины, Китая, Румынии, Дании и других стран.
В программе заявлено более 300 докладов, 17 секций, 2 круглых стола, сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" и диалоговой площадки "Балтийская платформа".
 
РОССИЯискусственный интеллектДмитрий ЧернышенкоИИ
 
 
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