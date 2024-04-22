https://1prime.ru/20240422/ipoteka-847560763.html

В России могут изменить условия по семейной ипотеке, пишет СМИ

В России могут изменить условия по семейной ипотеке, пишет СМИ - 22.04.2024, ПРАЙМ

В России могут изменить условия по семейной ипотеке, пишет СМИ

В России могут вдвое, до 12%, поднять ставку по семейной ипотеке для заемщиков, имеющих детей в возрасте от шести лет, пишут "Известия" со ссылкой на источники, | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T05:45+0300

2024-04-22T05:45+0300

2024-04-22T05:46+0300

семейная ипотека

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В России могут вдвое, до 12%, поднять ставку по семейной ипотеке для заемщиков, имеющих детей в возрасте от шести лет, пишут "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Минфину.Как поясняется, это может быт сделано, чтобы сделать ипотеку более целевой, также снизить нагрузку на бюджет.Уточняется, что ставка для таких категорий заемщиков может быть повышена после 1 июля 2024 года и составит 12% годовых. "Это один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года, рассказали "Известиям" источники, близкие к Минфину", - говорится в публикации.Как отмечается, с одной стороны, этот уровень ипотечной ставки позволит отсечь заемщиков, покупающих недвижимость с инвестиционными целями. С другой стороны, такой шаг призван сократить долю субсидируемой ипотеки в новых выдачах на первичном рынке. Как уточнил один из собеседников, такая ставка сейчас обсуждается применительно к всему сроку до 2030 года. Источник на финансовом рынке пояснил, что в нынешних условиях такой уровень выглядит логичным, так как более низкая ставка не дала бы возможность сделать семейную ипотеку более целевой. "И чтобы такие кредиты брали именно те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а не желающие вложиться в недвижимость", - отмечается в статье.В пресс-службе Минфина сообщили, что окончательные предложения по данному вопросу пока не сформированы.

https://1prime.ru/20240417/ipoteka-847457359.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

семейная ипотека