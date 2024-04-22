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В России могут изменить условия по семейной ипотеке, пишет СМИ - 22.04.2024, ПРАЙМ
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В России могут изменить условия по семейной ипотеке, пишет СМИ
В России могут изменить условия по семейной ипотеке, пишет СМИ - 22.04.2024, ПРАЙМ
В России могут изменить условия по семейной ипотеке, пишет СМИ
В России могут вдвое, до 12%, поднять ставку по семейной ипотеке для заемщиков, имеющих детей в возрасте от шести лет, пишут "Известия" со ссылкой на источники, | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T05:45+0300
2024-04-22T05:46+0300
семейная ипотека
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В России могут вдвое, до 12%, поднять ставку по семейной ипотеке для заемщиков, имеющих детей в возрасте от шести лет, пишут "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Минфину.Как поясняется, это может быт сделано, чтобы сделать ипотеку более целевой, также снизить нагрузку на бюджет.Уточняется, что ставка для таких категорий заемщиков может быть повышена после 1 июля 2024 года и составит 12% годовых. "Это один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года, рассказали "Известиям" источники, близкие к Минфину", - говорится в публикации.Как отмечается, с одной стороны, этот уровень ипотечной ставки позволит отсечь заемщиков, покупающих недвижимость с инвестиционными целями. С другой стороны, такой шаг призван сократить долю субсидируемой ипотеки в новых выдачах на первичном рынке. Как уточнил один из собеседников, такая ставка сейчас обсуждается применительно к всему сроку до 2030 года. Источник на финансовом рынке пояснил, что в нынешних условиях такой уровень выглядит логичным, так как более низкая ставка не дала бы возможность сделать семейную ипотеку более целевой. "И чтобы такие кредиты брали именно те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а не желающие вложиться в недвижимость", - отмечается в статье.В пресс-службе Минфина сообщили, что окончательные предложения по данному вопросу пока не сформированы.
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семейная ипотека
семейная ипотека
05:45 22.04.2024 (обновлено: 05:46 22.04.2024)
 
В России могут изменить условия по семейной ипотеке, пишет СМИ

"Известия": ставку по семейной ипотеке для семей с детьми от 6 лет могут повысить вдвое

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В России могут вдвое, до 12%, поднять ставку по семейной ипотеке для заемщиков, имеющих детей в возрасте от шести лет, пишут "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Минфину.
Как поясняется, это может быт сделано, чтобы сделать ипотеку более целевой, также снизить нагрузку на бюджет.
Уточняется, что ставка для таких категорий заемщиков может быть повышена после 1 июля 2024 года и составит 12% годовых. "Это один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года, рассказали "Известиям" источники, близкие к Минфину", - говорится в публикации.
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Как отмечается, с одной стороны, этот уровень ипотечной ставки позволит отсечь заемщиков, покупающих недвижимость с инвестиционными целями. С другой стороны, такой шаг призван сократить долю субсидируемой ипотеки в новых выдачах на первичном рынке.
Как уточнил один из собеседников, такая ставка сейчас обсуждается применительно к всему сроку до 2030 года.
Источник на финансовом рынке пояснил, что в нынешних условиях такой уровень выглядит логичным, так как более низкая ставка не дала бы возможность сделать семейную ипотеку более целевой. "И чтобы такие кредиты брали именно те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а не желающие вложиться в недвижимость", - отмечается в статье.
В пресс-службе Минфина сообщили, что окончательные предложения по данному вопросу пока не сформированы.
 
семейная ипотека
 
 
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