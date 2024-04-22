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Правительство поддержало законопроект о продлении семейной ипотеки

Правительство поддержало законопроект о продлении семейной ипотеки - 22.04.2024, ПРАЙМ

Правительство поддержало законопроект о продлении семейной ипотеки

Комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала законопроект о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года, сообщил журналистам ее член,... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T13:35+0300

2024-04-22T13:35+0300

2024-04-22T13:35+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Комиссия кабмина по законопроектной деятельности поддержала законопроект о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года, сообщил журналистам ее член, первый вице-спикер ГД Александр Жуков. "Сегодня комиссия правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности поддержала разработанной во исполнение перечня поручений президента РФ по реализации послания президента РФ Федеральному собранию проект федерального закона о продлении до 31 декабря 2030 года выплат в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей", - рассказал Жуков. Он отметил, что данная мера очень востребована, а также добавил, что в Госдуме законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. Данная инициатива разработана министерством финансов РФ. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что для его реализации потребуется допрасходов федерального бюджета на 2024-2026 годы в общем объеме 647,5 миллиарда рублей. Семейная ипотека позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке (6% годовых). Ей можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке, на вторичном рынке или для приобретения частного дома с земельным участком.

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россия, правительство, льготная ипотека, новости