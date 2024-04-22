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Губернатор предупредил о надвигающемся пике паводка в Ишиме

Губернатор предупредил о надвигающемся пике паводка в Ишиме - 22.04.2024, ПРАЙМ

Губернатор предупредил о надвигающемся пике паводка в Ишиме

Пик уровня воды в городе Ишим прогнозируется в понедельник, 22 апреля, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Видеообращение главы региона... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T10:27+0300

2024-04-22T10:27+0300

2024-04-22T10:31+0300

происшествия

паводок

тюменская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – ПРАЙМ. Пик уровня воды в городе Ишим прогнозируется в понедельник, 22 апреля, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Видеообращение главы региона опубликовано в его официальном Telegram-канале."Динамика за последние часы говорит о том, что сегодня мы можем ожидать формирование пика уровня воды в городе Ишиме", - сказал Моор.Он добавил, что интенсивность подъема воды в городе Ишим снизилась, паводок перемещается вниз по течению в Абатский район. Утром уровень в Ишиме составил 10,64 метра, что означает обновление исторического максимума."Продолжаются круглосуточные караулы. Сейчас паводок перемещается вниз по течению Ишима, волна идет на Абатский район. Там сосредоточена большая группировка сил и средств", - отметил глава региона.Сейчас высокий уровень воды наблюдается в Ишимском районе. С "большой землей" отрезанные паводком населенные пункты связывают лодочные переправы.Интенсивный подъем реки Тобол начался в селе Коркино, туда волна идет из Курганской области. В Казанском районе уровень воды в реке Ишим начал снижаться, за последние сутки вода в муниципалитете понизилась на десять сантиметров.Режим чрезвычайной ситуации по паводку в регионе ввели 8 апреля. На реках Ишим и Тобол фиксируется превышение исторических максимумов по уровню воды. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.В области на данный момент эвакуированы свыше 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.

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паводок, тюменская область