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В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид - 22.04.2024, ПРАЙМ
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В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид
В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид - 22.04.2024, ПРАЙМ
В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид с 25 апреля,... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T10:26+0300
2024-04-22T11:35+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид с 25 апреля, следует из сообщения в Telegram-канале правительства России."С 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года в России пройдет эксперимент по переводу студенческих билетов и зачетных книжек в электронный вид. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении.Минцифры сообщило, что информация о студенческом билете будет отображаться в виде QR-кода, который можно будет сканировать с помощью камеры смартфона через приложение Госуслуги.Также в ведомстве отметили, что при покупке проездных билетов с использованием специальных приложений студенческая скидка будет автоматически применяться при авторизации через Госуслуги.Эксперимент будет проводиться на добровольной основе и затронет студентов колледжей, университетов, ординаторов и аспирантов. Документы, подтверждающие образование, будут переведены в электронный вид и доступны в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода.
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россия, правительство, новости, студенты, михаил мишустин
РОССИЯ, правительство, Новости, Кабмин, студенты, Михаил Мишустин
10:26 22.04.2024 (обновлено: 11:35 22.04.2024)
 
В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид

В России с 25 апреля начнется перевод студбилетов и зачеток в электронный вид

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАрхитектурное световое шоу "Альфа-Шоу 4D" на Воробьевых горах в Москве
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© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид с 25 апреля, следует из сообщения в Telegram-канале правительства России.
"С 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года в России пройдет эксперимент по переводу студенческих билетов и зачетных книжек в электронный вид. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении.
Минцифры сообщило, что информация о студенческом билете будет отображаться в виде QR-кода, который можно будет сканировать с помощью камеры смартфона через приложение Госуслуги.
Также в ведомстве отметили, что при покупке проездных билетов с использованием специальных приложений студенческая скидка будет автоматически применяться при авторизации через Госуслуги.
Эксперимент будет проводиться на добровольной основе и затронет студентов колледжей, университетов, ординаторов и аспирантов. Документы, подтверждающие образование, будут переведены в электронный вид и доступны в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода.
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КабминРОССИЯправительствоНовостистудентыМихаил Мишустин
 
 
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