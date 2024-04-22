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В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид

В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид - 22.04.2024, ПРАЙМ

В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид с 25 апреля,... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T10:26+0300

2024-04-22T10:26+0300

2024-04-22T11:35+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид с 25 апреля, следует из сообщения в Telegram-канале правительства России."С 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года в России пройдет эксперимент по переводу студенческих билетов и зачетных книжек в электронный вид. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении.Минцифры сообщило, что информация о студенческом билете будет отображаться в виде QR-кода, который можно будет сканировать с помощью камеры смартфона через приложение Госуслуги.Также в ведомстве отметили, что при покупке проездных билетов с использованием специальных приложений студенческая скидка будет автоматически применяться при авторизации через Госуслуги.Эксперимент будет проводиться на добровольной основе и затронет студентов колледжей, университетов, ординаторов и аспирантов. Документы, подтверждающие образование, будут переведены в электронный вид и доступны в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода.

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россия, правительство, новости, студенты, михаил мишустин