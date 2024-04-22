https://1prime.ru/20240422/kabmin-847567439.html
В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид
В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид - 22.04.2024, ПРАЙМ
В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид с 25 апреля,... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T10:26+0300
2024-04-22T10:26+0300
2024-04-22T11:35+0300
россия
правительство
новости
кабмин
студенты
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/82091/70/820917057_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_d7da09e2aff2d1d87782ca0ba3264d65.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид с 25 апреля, следует из сообщения в Telegram-канале правительства России."С 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года в России пройдет эксперимент по переводу студенческих билетов и зачетных книжек в электронный вид. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении.Минцифры сообщило, что информация о студенческом билете будет отображаться в виде QR-кода, который можно будет сканировать с помощью камеры смартфона через приложение Госуслуги.Также в ведомстве отметили, что при покупке проездных билетов с использованием специальных приложений студенческая скидка будет автоматически применяться при авторизации через Госуслуги.Эксперимент будет проводиться на добровольной основе и затронет студентов колледжей, университетов, ординаторов и аспирантов. Документы, подтверждающие образование, будут переведены в электронный вид и доступны в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода.
https://1prime.ru/20240125/842891187.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82091/70/820917057_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_67ba5bee104a64517f96f438e26fdce0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство, новости, студенты, михаил мишустин
РОССИЯ, правительство, Новости, Кабмин, студенты, Михаил Мишустин
В России начнется эксперимент по переводу студбилетов в электронный вид
В России с 25 апреля начнется перевод студбилетов и зачеток в электронный вид
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачеток в электронный вид с 25 апреля, следует из сообщения в Telegram-канале правительства России.
"С 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года в России пройдет эксперимент по переводу студенческих билетов и зачетных книжек в электронный вид. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении.
Минцифры сообщило, что информация о студенческом билете будет отображаться в виде QR-кода, который можно будет сканировать с помощью камеры смартфона через приложение Госуслуги.
Также в ведомстве отметили, что при покупке проездных билетов с использованием специальных приложений студенческая скидка будет автоматически применяться при авторизации через Госуслуги.
Эксперимент будет проводиться на добровольной основе и затронет студентов колледжей, университетов, ординаторов и аспирантов. Документы, подтверждающие образование, будут переведены в электронный вид и доступны в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода.
Путин назвал студентам способ зарабатывать больше