https://1prime.ru/20240422/kabmin-847582168.html

Кабмин может разрешить представителям клиентов банков подтверждать операции

Кабмин может разрешить представителям клиентов банков подтверждать операции - 22.04.2024, ПРАЙМ

Кабмин может разрешить представителям клиентов банков подтверждать операции

Правительство РФ поддержало при условии доработки ко второму чтению законопроект, который позволяет доверенным лицам клиентов - физлиц системно значимых банков... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T14:33+0300

2024-04-22T14:33+0300

2024-04-22T14:47+0300

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финансовые операции

кабмин

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало при условии доработки ко второму чтению законопроект, который позволяет доверенным лицам клиентов - физлиц системно значимых банков подтверждать совершаемые от имени клиента операции, следует из проекта отзыва кабмина, который имеется в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению в соответствии с указанными замечаниями", - говорится в проекте отзыва. В отзыве отмечается, что используемая в законопроекте категория "дистанционные (цифровые) каналы операций по переводу денежных средств с банковских счетов (вкладов)" законодательством Российской Федерации не предусмотрена, в связи с этим не представляется возможным соотнести положения части шестнадцатой и части девятнадцатой статьи 30 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" в редакции законопроекта. Авторами законопроекта выступили депутаты Наталья Костенко, Антон Гетта, Иван Демченко, Андрей Дорошенко ("Единая Россия") и Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия - За правду"). Документ, согласно пояснительной записке, разработан "в целях предотвращения мошеннических действий на рынке финансовых услуг путем использования механизма дополнительной верификации при заключении гражданином - потребителем финансовых услуг договоров потребительского кредита (займа) и/или совершении иных финансовых операций". Разработчики обращают внимание, что, согласно данным Банка России, за последние три года зафиксирован рост объема операций без согласия клиентов: в 2022 году злоумышленники похитили около 14 миллиардов рублей, что на 4% выше уровня 2021 года. В целях предотвращения финансовых потерь и снижения риска совершения мошеннических операций в отношении граждан - потребителей финансовых услуг, законопроектом вносится ряд изменений в закон "О банках (банковской деятельности)". Согласно этим изменениям, системно значимые кредитные организации будут обязаны "обеспечить возможность клиента - физического лица путем оформления доверенности назначить третье (доверенное) лицо для получения подтверждения намерения этого клиента по осуществлению им с использованием дистанционных (цифровых) каналов банковских операций с банковских счетов (вкладов)". В течение 12 часов с момента получения уведомления от банка о совершаемых от имени клиента с использованием дистанционных (цифровых) каналов операций по переводу денежных средств с банковских счетов (вкладов) такое доверенное лицо "совершает подтверждение (либо отклонение) операции клиента". В случае неполучения или несвоевременного получения от доверенного лица такого подтверждения либо отклонения данная операция подлежит отклонению банком. Порядок информирования банком доверенного лица о совершаемых клиентом операциях, тарифы за такое информирование и порядок уведомления доверенным лицом банка о подтверждении или отклонении этих операций будет определяется соглашением между банком, клиентом и доверенным лицом. Однако все эти изменения не распространяются на операции, совершаемые с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, платежных карт и (или) электронных денежных средств. "Принятие законопроекта путем информирования доверенного лица потребителя о совершаемой от его имени финансовой операции позволит предотвратить риски потерь потребителем денежных средств в результате финансового мошенничества, а также не допустить совершение деяний после получения от доверенного лица отказа в совершении от имени потребителя указанной операции", - поясняют разработчики.

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россия, банки, финансовые операции