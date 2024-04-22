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Knauf объявила о передаче российского бизнеса местному менеджменту

Knauf объявила о передаче российского бизнеса местному менеджменту - 22.04.2024, ПРАЙМ

Knauf объявила о передаче российского бизнеса местному менеджменту

Немецкий производитель строительных материалов Knauf выразил намерение передать свой бизнес в России локальному управлению, передает немецкое издание Merkur. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T12:09+0300

2024-04-22T12:09+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Немецкий производитель строительных материалов Knauf выразил намерение передать свой бизнес в России локальному управлению, передает немецкое издание Merkur.Отмечается, что решение принято с целью сохранить имеющиеся рабочие места, однако сделка пока что не получила одобрение российских властей.В пресс-релизе компании сообщается, что компания "желает передать весь бизнес в России, включая добычу сырья, производство и сбыт, под местное управление, чтобы в будущем сохранить рабочие места своих более чем четырех тысяч сотрудников".В начале апреля компания была замечена за использованием своей продукции при восстановительных работах в Мариуполе. Кроме того, были обнаружены отчеты о деятельности компании, которые подтверждают использование ее материалов при строительстве дома по заказу Министерства обороны России.

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