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Минпромторг объяснил передачу бизнеса Knauf в Россию

Минпромторг объяснил передачу бизнеса Knauf в Россию - 22.04.2024, ПРАЙМ

Минпромторг объяснил передачу бизнеса Knauf в Россию

Причинами передачи бизнеса Knauf в Россию, вероятно, является экономика, в том числе логистика, а не политика, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T21:50+0300

2024-04-22T21:50+0300

2024-04-22T21:50+0300

экономика

россия

knauf

минпромторг

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ТАШКЕНТ, 22 апр – ПРАЙМ. Причинами передачи бизнеса Knauf в Россию, вероятно, является экономика, в том числе логистика, а не политика, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Ранее в понедельник немецкий производитель заявил о намерении передать свой бизнес в России местному менеджменту. "К нам еще не поступали документы, которые должны быть рассмотрены в правительственной комиссии, которую возглавляет (глава Минфина — ред.) Антон Силуанов. В этих документах, когда они поступят, будет написано, на каких условиях Knauf собирается уйти из России. На условиях возвращения, без возвращения, за рубль или за 50% рыночной стоимости? Мы все должны будем посмотреть-проанализировать… Дальше, как только они подадут заявку, мы ее рассмотрим", — рассказал Евтухов в кулуарах форума "Иннопром. Центральная Азия". При этом он отметил, что у компании опытный менеджмент, большой штат сотрудников, качественная продукция, и если данная компания захочет вернуться, у нее будет право на двухлетний опцион. "Судя по тому, что не было сделано никаких политических заявлений, то здесь, наверное, все-таки вопрос экономики в большей степени: сложности с логистикой, возможно с привлечением финансирования в европейских банках", — добавил замминистра. Прокуратура немецкого Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf в связи с сообщениями СМИ об использовании ее материалов в восстановлении Мариуполя в ДНР, сообщил ранее в понедельник РИА Новости официальный представитель прокуратуры Тобиас Костух.

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россия, knauf, минпромторг