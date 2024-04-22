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Минпромторг объяснил передачу бизнеса Knauf в Россию
Минпромторг объяснил передачу бизнеса Knauf в Россию - 22.04.2024, ПРАЙМ
Минпромторг объяснил передачу бизнеса Knauf в Россию
Причинами передачи бизнеса Knauf в Россию, вероятно, является экономика, в том числе логистика, а не политика, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T21:50+0300
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экономика
россия
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ТАШКЕНТ, 22 апр – ПРАЙМ. Причинами передачи бизнеса Knauf в Россию, вероятно, является экономика, в том числе логистика, а не политика, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Ранее в понедельник немецкий производитель заявил о намерении передать свой бизнес в России местному менеджменту. "К нам еще не поступали документы, которые должны быть рассмотрены в правительственной комиссии, которую возглавляет (глава Минфина — ред.) Антон Силуанов. В этих документах, когда они поступят, будет написано, на каких условиях Knauf собирается уйти из России. На условиях возвращения, без возвращения, за рубль или за 50% рыночной стоимости? Мы все должны будем посмотреть-проанализировать… Дальше, как только они подадут заявку, мы ее рассмотрим", — рассказал Евтухов в кулуарах форума "Иннопром. Центральная Азия". При этом он отметил, что у компании опытный менеджмент, большой штат сотрудников, качественная продукция, и если данная компания захочет вернуться, у нее будет право на двухлетний опцион. "Судя по тому, что не было сделано никаких политических заявлений, то здесь, наверное, все-таки вопрос экономики в большей степени: сложности с логистикой, возможно с привлечением финансирования в европейских банках", — добавил замминистра. Прокуратура немецкого Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf в связи с сообщениями СМИ об использовании ее материалов в восстановлении Мариуполя в ДНР, сообщил ранее в понедельник РИА Новости официальный представитель прокуратуры Тобиас Костух.
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россия, knauf, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Knauf, Минпромторг
Минпромторг объяснил передачу бизнеса Knauf в Россию
Минпромторг: передача бизнеса Knauf в РФ связана с экономикой, а не с политикой
ТАШКЕНТ, 22 апр – ПРАЙМ. Причинами передачи бизнеса Knauf в Россию, вероятно, является экономика, в том числе логистика, а не политика, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Ранее в понедельник немецкий производитель заявил о намерении передать свой бизнес в России местному менеджменту.
"К нам еще не поступали документы, которые должны быть рассмотрены в правительственной комиссии, которую возглавляет (глава Минфина — ред.) Антон Силуанов. В этих документах, когда они поступят, будет написано, на каких условиях Knauf собирается уйти из России. На условиях возвращения, без возвращения, за рубль или за 50% рыночной стоимости? Мы все должны будем посмотреть-проанализировать… Дальше, как только они подадут заявку, мы ее рассмотрим", — рассказал Евтухов в кулуарах форума "Иннопром. Центральная Азия".
При этом он отметил, что у компании опытный менеджмент, большой штат сотрудников, качественная продукция, и если данная компания захочет вернуться, у нее будет право на двухлетний опцион.
"Судя по тому, что не было сделано никаких политических заявлений, то здесь, наверное, все-таки вопрос экономики в большей степени: сложности с логистикой, возможно с привлечением финансирования в европейских банках", — добавил замминистра.
Reuters узнал, что ЕЦБ потребует от UniCredit сократить бизнес в России
Прокуратура немецкого Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf в связи с сообщениями СМИ об использовании ее материалов в восстановлении Мариуполя в ДНР, сообщил ранее в понедельник РИА Новости официальный представитель прокуратуры Тобиас Костух.