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Путин подписал закон о запрете наймодателям соцжилья привлекать коллекторов - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о запрете наймодателям соцжилья привлекать коллекторов
Путин подписал закон о запрете наймодателям соцжилья привлекать коллекторов - 22.04.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о запрете наймодателям соцжилья привлекать коллекторов
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий наймодателям соцжилья привлекать коллекторов к возврату долгов граждан за коммунальные услуги. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T15:41+0300
2024-04-22T15:41+0300
экономика
россия
владимир путин
закон
аренда
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий наймодателям соцжилья привлекать коллекторов к возврату долгов граждан за коммунальные услуги. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В настоящее время управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, ресурсоснабжающая организация и другие организации не вправе передавать долги физлиц коллекторам. Законом предполагается расширение перечня лиц, которые не могут уступать право по возврату задолженности. В соответствии с документом, наймодатель жилого помещения по договору социального найма, найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда не вправе уступать право (требование) по возврату просроченной задолженности физических лиц по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, в том числе кредитным организациям или лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности физлиц. Согласно закону, если наймодатель жилья попытается продать коммунальные долги коллекторам, эти сделки будут признаваться ничтожными. Для случаев, когда наймодатель соцжилья меняется, законом также вводится право нового наймодателя жилья по договору социального найма, по договорам найма жилищного фонда социального использования и найма государственного или муниципального жилищного фонда требовать от нанимателя погашения долга за услуги ЖКХ.
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россия, владимир путин, закон, аренда
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, закон, аренда
15:41 22.04.2024
 
Путин подписал закон о запрете наймодателям соцжилья привлекать коллекторов

Путин подписал закон о запрете наймодателям соцжилья привлекать коллекторов

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 апр ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий наймодателям соцжилья привлекать коллекторов к возврату долгов граждан за коммунальные услуги.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В настоящее время управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, ресурсоснабжающая организация и другие организации не вправе передавать долги физлиц коллекторам. Законом предполагается расширение перечня лиц, которые не могут уступать право по возврату задолженности.
В соответствии с документом, наймодатель жилого помещения по договору социального найма, найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда не вправе уступать право (требование) по возврату просроченной задолженности физических лиц по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, в том числе кредитным организациям или лицам, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности физлиц.
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Согласно закону, если наймодатель жилья попытается продать коммунальные долги коллекторам, эти сделки будут признаваться ничтожными.
Для случаев, когда наймодатель соцжилья меняется, законом также вводится право нового наймодателя жилья по договору социального найма, по договорам найма жилищного фонда социального использования и найма государственного или муниципального жилищного фонда требовать от нанимателя погашения долга за услуги ЖКХ.
 
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