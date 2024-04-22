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Лавров раскрыл, когда Россия вернется к вопросу о ратификации ДВЗЯИ - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Лавров раскрыл, когда Россия вернется к вопросу о ратификации ДВЗЯИ
Лавров раскрыл, когда Россия вернется к вопросу о ратификации ДВЗЯИ - 22.04.2024, ПРАЙМ
Лавров раскрыл, когда Россия вернется к вопросу о ратификации ДВЗЯИ
Москва готова вернуться к вопросу о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, когда это сделают Соединенные Штаты, заявил глава МИД... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T10:40+0300
2024-04-22T11:51+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Москва готова вернуться к вопросу о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, когда это сделают Соединенные Штаты, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Готовы вернуться к вопросу о ратификации договора, как только это сделают США", - сказал министр", - отметил он. По словам Лаврова, решение Москвы отозвать ратификацию договора было ответом на деструктивные действия США и других западных стран.Тем не менее, Россия остается полноправным участником договора и завершила создание своего сегмента Международной системы мониторинга. При этом, в России уверены, что американская политическая элита не заинтересована в ДВЗЯИ.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
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россия, сша, двзяи, новости
Политика, РОССИЯ, США, ДВЗЯИ, Новости
10:40 22.04.2024 (обновлено: 11:51 22.04.2024)
 
Лавров раскрыл, когда Россия вернется к вопросу о ратификации ДВЗЯИ

Лавров: Россия вернется к вопросу о ратификации ДВЗЯИ, как только это сделают США

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Москва готова вернуться к вопросу о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, когда это сделают Соединенные Штаты, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Готовы вернуться к вопросу о ратификации договора, как только это сделают США", - сказал министр", - отметил он. По словам Лаврова, решение Москвы отозвать ратификацию договора было ответом на деструктивные действия США и других западных стран.
Тем не менее, Россия остается полноправным участником договора и завершила создание своего сегмента Международной системы мониторинга. При этом, в России уверены, что американская политическая элита не заинтересована в ДВЗЯИ.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
#Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2023
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