https://1prime.ru/20240422/lukashenko-847580675.html

Лукашенко поставил чиновникам задачу "копать и искать"

Лукашенко поставил чиновникам задачу "копать и искать" - 22.04.2024, ПРАЙМ

Лукашенко поставил чиновникам задачу "копать и искать"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал чиновникам задание "копать и искать" в белорусских недрах то, что необходимо государству. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T14:19+0300

2024-04-22T14:19+0300

2024-04-22T14:30+0300

белоруссия

александр лукашенко

экономика

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МИНСК, 22 апр – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал чиновникам задание "копать и искать" в белорусских недрах то, что необходимо государству.Он напомнил, что ранее с Министерсвом природных ресурсов и охраны окружающей среды провели серьезное совещание."Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу - это памятник можно ставить в любом месте", - цитирует Лукашенко издание Белта в ходе назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Как отметил президент страны, стандартизация является серьзным вопросом, Белоруссии нужно "развивать и защищать свое". По его словам, работы в государстве достаточно, и необходимо вплотную заняться экономикой.Так, Лукашенко призвал сделать все необходимое, чтобы удержать Белоруссию."Как я говорю, дайте экономику. Дадите экономику - остальное я готов взять на себя", - подчеркнул он.

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белоруссия, александр лукашенко