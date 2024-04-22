https://1prime.ru/20240422/lukashenko-847580675.html
Лукашенко поставил чиновникам задачу "копать и искать"
Лукашенко поставил чиновникам задачу "копать и искать" - 22.04.2024, ПРАЙМ
Лукашенко поставил чиновникам задачу "копать и искать"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал чиновникам задание "копать и искать" в белорусских недрах то, что необходимо государству. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T14:19+0300
2024-04-22T14:19+0300
2024-04-22T14:30+0300
белоруссия
александр лукашенко
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847337264_0:110:3051:1826_1920x0_80_0_0_7e9cbb833ff21fd2d238d3a4ce414422.jpg
МИНСК, 22 апр – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал чиновникам задание "копать и искать" в белорусских недрах то, что необходимо государству.Он напомнил, что ранее с Министерсвом природных ресурсов и охраны окружающей среды провели серьезное совещание."Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу - это памятник можно ставить в любом месте", - цитирует Лукашенко издание Белта в ходе назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Как отметил президент страны, стандартизация является серьзным вопросом, Белоруссии нужно "развивать и защищать свое". По его словам, работы в государстве достаточно, и необходимо вплотную заняться экономикой.Так, Лукашенко призвал сделать все необходимое, чтобы удержать Белоруссию."Как я говорю, дайте экономику. Дадите экономику - остальное я готов взять на себя", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20240412/lukashenko-847339764.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847337264_235:0:2816:1936_1920x0_80_0_0_de86dc3d8af94db4d2608b182397f360.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко
БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Экономика
Лукашенко поставил чиновникам задачу "копать и искать"
Лукашенко поставил чиновникам задачу "копать и искать" в белорусских недрах
МИНСК, 22 апр – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал чиновникам задание "копать и искать" в белорусских недрах то, что необходимо государству.
Он напомнил, что ранее с Министерсвом природных ресурсов и охраны окружающей среды провели серьезное совещание.
"Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу - это памятник можно ставить в любом месте", - цитирует Лукашенко издание Белта в ходе назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.
Как отметил президент страны, стандартизация является серьзным вопросом, Белоруссии нужно "развивать и защищать свое". По его словам, работы в государстве достаточно, и необходимо вплотную заняться экономикой.
Так, Лукашенко призвал сделать все необходимое, чтобы удержать Белоруссию.
"Как я говорю, дайте экономику. Дадите экономику - остальное я готов взять на себя", - подчеркнул он.
Лукашенко предупредил Киев об ответе на "заброску" дронов в Россию