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Мантуров раскрыл приоритет сотрудничества России с Центральной Азией
Мантуров раскрыл приоритет сотрудничества России с Центральной Азией - 22.04.2024, ПРАЙМ
Мантуров раскрыл приоритет сотрудничества России с Центральной Азией
Запуск производства наиболее востребованных комплектующих для разных сегментов машиностроения является одним из приоритетных направлений сотрудничества России... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T11:21+0300
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2024-04-22T11:21+0300
россия
центральная азия
комплектующие
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ТАШКЕНТ, 22 апр - ПРАЙМ. Запуск производства наиболее востребованных комплектующих для разных сегментов машиностроения является одним из приоритетных направлений сотрудничества России со странами Центральной Азии, считает вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров. "Хотел бы выделить ряд приоритетных, стратегических направлений нашего взаимодействия. Первое – это более глубокая промышленная кооперация… Основные перспективы для тех, кто уже включился во внешнеэкономическую деятельность, мы видим в совместном освоении более высоких переделов в базовых отраслях промышленности. А также в организации производства наиболее востребованных комплектующих для разных сегментов машиностроения", - сказал Мантуров, выступая на пленарной сессии выставки "Иннопром. Центральная Азия". Он также добавил, что на сегодня в странах Центральной Азии уже работают порядка 24 тысяч компаний с российским капиталом, а совокупный объем накопленных инвестиций превысил 38 миллиардов долларов. Еще одним стратегическим направлением, по его словам, является интеграция в кооперационные процессы высокотехнологичного малого бизнеса. "Это можно делать в России – у нас хорошо развита сеть индустриальных парков, промтехнопарков и соответствующая господдержка. Либо создавать аналогичные промзоны в странах Центральной Азии. Они могут стать очень успешными. Опыт технопарков "Чирчик" и "Джизак", которые мы создали с узбекскими коллегами, тому главное подтверждение", - пояснил вице-премьер. Он отметил, что размещать индустриальные парки выгодно на территориях, расположенных рядом с железнодорожной инфраструктурой международного транспортного коридора "Север-Юг". Говоря о других направлениях, Мантуров обратил внимание на межрегиональное сотрудничество России и стран Центральной Азии.
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россия, центральная азия, комплектующие
РОССИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Комплектующие
Мантуров раскрыл приоритет сотрудничества России с Центральной Азией
Мантуров: комплектующие являются главным в сотрудничестве РФ с Центральной Азией
ТАШКЕНТ, 22 апр - ПРАЙМ. Запуск производства наиболее востребованных комплектующих для разных сегментов машиностроения является одним из приоритетных направлений сотрудничества России со странами Центральной Азии, считает вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров.
"Хотел бы выделить ряд приоритетных, стратегических направлений нашего взаимодействия. Первое – это более глубокая промышленная кооперация… Основные перспективы для тех, кто уже включился во внешнеэкономическую деятельность, мы видим в совместном освоении более высоких переделов в базовых отраслях промышленности. А также в организации производства наиболее востребованных комплектующих для разных сегментов машиностроения", - сказал Мантуров, выступая на пленарной сессии выставки "Иннопром. Центральная Азия".
Он также добавил, что на сегодня в странах Центральной Азии уже работают порядка 24 тысяч компаний с российским капиталом, а совокупный объем накопленных инвестиций превысил 38 миллиардов долларов.
Мантуров отметил высокий уровень инвестиционной активности бизнеса в России
Еще одним стратегическим направлением, по его словам, является интеграция в кооперационные процессы высокотехнологичного малого бизнеса.
"Это можно делать в России – у нас хорошо развита сеть индустриальных парков, промтехнопарков и соответствующая господдержка. Либо создавать аналогичные промзоны в странах Центральной Азии. Они могут стать очень успешными. Опыт технопарков "Чирчик" и "Джизак", которые мы создали с узбекскими коллегами, тому главное подтверждение", - пояснил вице-премьер.
Он отметил, что размещать индустриальные парки выгодно на территориях, расположенных рядом с железнодорожной инфраструктурой международного транспортного коридора "Север-Юг".
Говоря о других направлениях, Мантуров обратил внимание на межрегиональное сотрудничество России и стран Центральной Азии.