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В Госдуме предложили ограничить полную стоимость микрокредитов, пишет СМИ

В Госдуме предложили ограничить полную стоимость микрокредитов, пишет СМИ - 22.04.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ограничить полную стоимость микрокредитов, пишет СМИ

В России предложили ограничить полную стоимость микрозаймов до 100% годовых, пишут "Известия". | 22.04.2024, ПРАЙМ

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2024-04-22T11:28+0300

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. В России предложили ограничить полную стоимость микрозаймов до 100% годовых, пишут "Известия".Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с Сергеем Мироновым. По их замыслу, инициатива направлена на снижение кредитной задолженности граждан. Депутаты указывают на рост доходов микрофинансовых организаций и увеличение числа заемщиков с тремя и более ссудами.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас в России действует закон, ограничивающий максимальный дневной процент по потребительским ссудам до 0,8% — таким образом, общая годовая ставка не может превышать 292%.Со своей стороны, представители бизнеса опасаются, что инициатива депутатов подтолкнет МФО к уходу на черный рынок, а ограничение стоимости кредита до 100% может снизить доходность портфеля займов в этом сегменте в 2,5-3,5 раза.Кроме того, меры могут привести к ужесточению требований риск-менеджмента и увеличению аквизиционных расходов для МФО, считают участники рынка. Отмечается, что обсуждение и принятие законопроекта зависит от расстановки сил между сторонниками ограничения деятельности МФО и представителями бизнеса.

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