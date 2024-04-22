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В Госдуме предложили ограничить полную стоимость микрокредитов, пишет СМИ - 22.04.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили ограничить полную стоимость микрокредитов, пишет СМИ
В Госдуме предложили ограничить полную стоимость микрокредитов, пишет СМИ - 22.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ограничить полную стоимость микрокредитов, пишет СМИ
В России предложили ограничить полную стоимость микрозаймов до 100% годовых, пишут "Известия". | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T11:13+0300
2024-04-22T11:28+0300
экономика
мфо
госдума
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. В России предложили ограничить полную стоимость микрозаймов до 100% годовых, пишут "Известия".Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с Сергеем Мироновым. По их замыслу, инициатива направлена на снижение кредитной задолженности граждан. Депутаты указывают на рост доходов микрофинансовых организаций и увеличение числа заемщиков с тремя и более ссудами.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас в России действует закон, ограничивающий максимальный дневной процент по потребительским ссудам до 0,8% — таким образом, общая годовая ставка не может превышать 292%.Со своей стороны, представители бизнеса опасаются, что инициатива депутатов подтолкнет МФО к уходу на черный рынок, а ограничение стоимости кредита до 100% может снизить доходность портфеля займов в этом сегменте в 2,5-3,5 раза.Кроме того, меры могут привести к ужесточению требований риск-менеджмента и увеличению аквизиционных расходов для МФО, считают участники рынка. Отмечается, что обсуждение и принятие законопроекта зависит от расстановки сил между сторонниками ограничения деятельности МФО и представителями бизнеса.
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мфо, госдума
Экономика, МФО, Госдума
11:13 22.04.2024 (обновлено: 11:28 22.04.2024)
 
В Госдуме предложили ограничить полную стоимость микрокредитов, пишет СМИ

"Известия": в России хотят ограничить полную стоимость микрозаймов до 100%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. В России предложили ограничить полную стоимость микрозаймов до 100% годовых, пишут "Известия".
Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с Сергеем Мироновым. По их замыслу, инициатива направлена на снижение кредитной задолженности граждан. Депутаты указывают на рост доходов микрофинансовых организаций и увеличение числа заемщиков с тремя и более ссудами.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Сейчас в России действует закон, ограничивающий максимальный дневной процент по потребительским ссудам до 0,8% — таким образом, общая годовая ставка не может превышать 292%.
Со своей стороны, представители бизнеса опасаются, что инициатива депутатов подтолкнет МФО к уходу на черный рынок, а ограничение стоимости кредита до 100% может снизить доходность портфеля займов в этом сегменте в 2,5-3,5 раза.
Кроме того, меры могут привести к ужесточению требований риск-менеджмента и увеличению аквизиционных расходов для МФО, считают участники рынка. Отмечается, что обсуждение и принятие законопроекта зависит от расстановки сил между сторонниками ограничения деятельности МФО и представителями бизнеса.
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы. - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
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