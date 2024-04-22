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Международный инвестиционный банк перенес штаб-квартиру из Венгрии в РФ

Международный инвестиционный банк перенес штаб-квартиру из Венгрии в РФ - 22.04.2024, ПРАЙМ

Международный инвестиционный банк перенес штаб-квартиру из Венгрии в РФ

Международный инвестиционный банк (МИБ) перенес свою штаб-квартиру, которая раньше находилась в Будапеште, в Москву, сообщается в пресс-релизе. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T22:22+0300

2024-04-22T22:22+0300

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международный инвестиционный банк

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Международный инвестиционный банк (МИБ) перенес свою штаб-квартиру, которая раньше находилась в Будапеште, в Москву, сообщается в пресс-релизе. О начале этого процесса банк заявил в апреле прошлого года, когда санкции против него ввели США. Тогда же Венгрия сообщила, что отзовет своих представителей из организации. "Международный инвестиционный банк сообщает, что в соответствии с единогласным решением совета управляющих МИБ с 09 апреля 2024 года применяется изменение в устав МИБ, устанавливающее местопребывание банка - город Москва, Российская Федерация", — говорится в сообщении МИБ. Ранее сообщалось, что с учетом фактического прекращения членства Венгрии в Международном инвестиционном банке основания для дальнейшего функционирования МИБ из штаб-квартиры в Будапеште и в Евросоюзе исчерпаны. Международный инвестиционный банк — многосторонний институт развития, деятельность которого направлена на содействие сопряженности и интеграции экономик стран-членов банка. Учрежден в 1970 году, объявленный капитал составляет два миллиарда евро. Членами банка являются Вьетнам, Куба, Монголия и Россия.

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международный инвестиционный банк, венгрия, россия