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Международный инвестиционный банк перенес штаб-квартиру из Венгрии в РФ - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Международный инвестиционный банк перенес штаб-квартиру из Венгрии в РФ
Международный инвестиционный банк перенес штаб-квартиру из Венгрии в РФ - 22.04.2024, ПРАЙМ
Международный инвестиционный банк перенес штаб-квартиру из Венгрии в РФ
Международный инвестиционный банк (МИБ) перенес свою штаб-квартиру, которая раньше находилась в Будапеште, в Москву, сообщается в пресс-релизе. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T22:22+0300
2024-04-22T22:22+0300
экономика
международный инвестиционный банк
венгрия
россия
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Международный инвестиционный банк (МИБ) перенес свою штаб-квартиру, которая раньше находилась в Будапеште, в Москву, сообщается в пресс-релизе. О начале этого процесса банк заявил в апреле прошлого года, когда санкции против него ввели США. Тогда же Венгрия сообщила, что отзовет своих представителей из организации. "Международный инвестиционный банк сообщает, что в соответствии с единогласным решением совета управляющих МИБ с 09 апреля 2024 года применяется изменение в устав МИБ, устанавливающее местопребывание банка - город Москва, Российская Федерация", — говорится в сообщении МИБ. Ранее сообщалось, что с учетом фактического прекращения членства Венгрии в Международном инвестиционном банке основания для дальнейшего функционирования МИБ из штаб-квартиры в Будапеште и в Евросоюзе исчерпаны. Международный инвестиционный банк — многосторонний институт развития, деятельность которого направлена на содействие сопряженности и интеграции экономик стран-членов банка. Учрежден в 1970 году, объявленный капитал составляет два миллиарда евро. Членами банка являются Вьетнам, Куба, Монголия и Россия.
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международный инвестиционный банк, венгрия, россия
Экономика, Международный инвестиционный банк, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ
22:22 22.04.2024
 
Международный инвестиционный банк перенес штаб-квартиру из Венгрии в РФ

Международный инвестиционный банк перенес штаб-квартиру из Венгрии в Россию

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Международный инвестиционный банк (МИБ) перенес свою штаб-квартиру, которая раньше находилась в Будапеште, в Москву, сообщается в пресс-релизе.
О начале этого процесса банк заявил в апреле прошлого года, когда санкции против него ввели США. Тогда же Венгрия сообщила, что отзовет своих представителей из организации.
"Международный инвестиционный банк сообщает, что в соответствии с единогласным решением совета управляющих МИБ с 09 апреля 2024 года применяется изменение в устав МИБ, устанавливающее местопребывание банка - город Москва, Российская Федерация", — говорится в сообщении МИБ.
Ранее сообщалось, что с учетом фактического прекращения членства Венгрии в Международном инвестиционном банке основания для дальнейшего функционирования МИБ из штаб-квартиры в Будапеште и в Евросоюзе исчерпаны.
Международный инвестиционный банк — многосторонний институт развития, деятельность которого направлена на содействие сопряженности и интеграции экономик стран-членов банка. Учрежден в 1970 году, объявленный капитал составляет два миллиарда евро. Членами банка являются Вьетнам, Куба, Монголия и Россия.
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ЭкономикаМеждународный инвестиционный банкВЕНГРИЯРОССИЯ
 
 
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