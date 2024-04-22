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В Подмосковье мигранты избили Героя России
В Подмосковье мигранты избили Героя России - 22.04.2024, ПРАЙМ
В Подмосковье мигранты избили Героя России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации в подмосковной деревне Вырубово, где, предположительно, мигранты... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T13:35+0300
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александр бастрыкин
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации в подмосковной деревне Вырубово, где, предположительно, мигранты избили Героя России."В соцмедиа размещена информация о том, что в деревне Вырубово Московской области мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка СК провести проверку. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами в России за январь – июль, выросло на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до почти 11 тысяч, приводил статистику в сентябре 2023-го Бастрыкин.Он также обращал внимание на рост числа убийств, случаев умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Почти на четверть выросло число преступлений мигрантов против половой неприкосновенности. В стране резко выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и деяний, направленных против порядка управления, что, по оценке Бастрыкина, "явно свидетельствует о непринятии и противопоставлении себя существующей власти".
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ск рф, александр бастрыкин, герой россии
СК РФ, Александр Бастрыкин, Герой России
В Подмосковье мигранты избили Героя России
Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с мигрантами, избившим Героя России
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации в подмосковной деревне Вырубово, где, предположительно, мигранты избили Героя России.
"В соцмедиа размещена информация о том, что в деревне Вырубово Московской области мигранты из Средней Азии переехали на тракторе, после чего избили местного жителя, являющегося Героем России", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ.
Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка СК провести проверку. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами в России за январь – июль, выросло на 32 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до почти 11 тысяч, приводил статистику в сентябре 2023-го Бастрыкин.
Он также обращал внимание на рост числа убийств, случаев умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Почти на четверть выросло число преступлений мигрантов против половой неприкосновенности. В стране резко выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и деяний, направленных против порядка управления, что, по оценке Бастрыкина, "явно свидетельствует о непринятии и противопоставлении себя существующей власти".
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