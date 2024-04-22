https://1prime.ru/20240422/minpromtorg-847576942.html

Минпромторг выделит субсидии на разработку промышленного ПО

Минпромторг выделит субсидии на разработку промышленного ПО - 22.04.2024, ПРАЙМ

Минпромторг выделит субсидии на разработку промышленного ПО

Минпромторг РФ в 2024 году планирует выделить субсидии в объеме не менее 1,5 миллиарда рублей промышленным предприятиям на разработку программного обеспечения... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T12:53+0300

2024-04-22T12:53+0300

2024-04-22T12:53+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Минпромторг РФ в 2024 году планирует выделить субсидии в объеме не менее 1,5 миллиарда рублей промышленным предприятиям на разработку программного обеспечения (ПО), сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Конкурсные отборы планируем проводить ежегодно, чтобы иметь возможность охватить максимальное число промышленных предприятий. В этом году из средств федерального бюджета планируется направить не менее 1,5 миллиарда рублей, при этом не менее половины расходов будет покрываться предприятиями за счет собственных или привлеченных средств", - рассказали в министерстве. Там добавили, что с учетом большой потребности такой меры государственной поддержки планируется запуск долгосрочной программы до 2030 года. По словам ведомства, речь идет о проектах замещения так называемого тяжелого промышленного и инженерного софта и программно-аппаратных комплексов, которые обеспечивают сложные процессы разработки и производства высокотехнологичной продукции. Такие проекты высоко затратные как с финансовой точки зрения, так и в части сроков реализации и привлекаемых ресурсов. "После приема всех заявок министерством будет проведен конкурсный отбор. Субсидии получат предприятия, чьи проекты по результатам многофакторной оценки по ряду критериев займут высокие места в рейтинге. Подробно условия будут описаны в объявлении о проведении конкурсного отбора, оно будет заблаговременно опубликовано, чтобы все желающие могли с ними ознакомиться и соответствующим образом подготовить заявки", - объяснили в Минпромторге. При этом поддержка будет оказана только тем проектам, которые предусматривают внедрение программных продуктов и цифровых платформ, сведения о которых содержатся в реестре российского ПО, а также программно-аппаратных комплексов, которые включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Это будет одним из отсекающих критериев на конкурсе, а заявки, не соответствующие ему, будут отклоняться. Одним заявителем на конкурс может быть представлено несколько заявок, в том числе в отношении проектов, реализация которых уже была им начата за счет собственных средств. Общий срок реализации каждого проекта не должен превышать трех лет. Субсидию можно будет потратить на расходы на приобретение лицензий, средств защиты информации, обучение работников, затраты на оснащение создаваемых автоматизированных рабочих мест, доработку ПО и другие цели. "Конкретные параметры в настоящее время еще обсуждаются", - пояснили там. Отмечается, что в 2025 году и в следующих годах ведомство обсуждает включение мероприятия в формируемый национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

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