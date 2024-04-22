https://1prime.ru/20240422/minpromtorg-847587899.html

Минпромторг обсудит создание в Саудовской Аравии российского промкластера

Минпромторг обсудит создание в Саудовской Аравии российского промкластера - 22.04.2024, ПРАЙМ

Минпромторг обсудит создание в Саудовской Аравии российского промкластера

Минпромторг России прорабатывает варианты создания в Саудовской Аравии российского промышленного кластера, так как отечественный бизнес все больше внимания... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T16:42+0300

2024-04-22T16:42+0300

2024-04-22T16:42+0300

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ТАШКЕНТ, 22 апр - ПРАЙМ. Минпромторг России прорабатывает варианты создания в Саудовской Аравии российского промышленного кластера, так как отечественный бизнес все больше внимания обращает на регион Ближнего Востока, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Сегодня все больше внимания российский бизнес обращает на регион Ближнего Востока. Одним из перспективных направлений является Саудовская Аравия. Прорабатываются варианты создания там российского промышленного кластера. При этом мы учитываем логистические особенности развивающихся там специальных экономических зон, их специализацию, а также условия размещения резидентов", - сказал Мантуров. В целом, по его словам, Минпромторг ведет активную работу по расширению российского индустриального присутствия за рубежом. "В обновленном нацпроекте планируется реализация двух новых инструментов поддержки. Речь идет о поддержке создания российской промышленной инфраструктуры за рубежом, а также "раскатки" международных транспортных коридоров", - пояснил Мантуров. Он напомнил, что у России уже есть опыт такой работы. "По линии сотрудничества с Узбекистаном реализованы промышленные кластеры, в которых сейчас производится продукция российских резидентов. В частности, запущены индустриальные парки в городах Чирчик и Джизак. В активной проработке проекты еще двух парков – в Бухарской и Навоийской областях", - пояснил вице-премьер. По его словам, также идет подготовка к созданию промышленного парка в Таджикистане. Есть интерес со стороны отечественных предприятий легкой промышленности, химического комплекса, машиностроения, а также производителей электротехнического оборудования.

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саудовская аравия

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россия, минпромторг, саудовская аравия, новости