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Минтранс оценил нацпроект по транспорту до 2030 года

Минтранс оценил нацпроект по транспорту до 2030 года - 22.04.2024, ПРАЙМ

Минтранс оценил нацпроект по транспорту до 2030 года

Новый нацпроект по транспортной инфраструктуре предварительно оценивается в сумму более 10 триллионов рублей, но он еще будет уточняться по финансированию,... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T14:32+0300

2024-04-22T14:32+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Новый нацпроект по транспортной инфраструктуре предварительно оценивается в сумму более 10 триллионов рублей, но он еще будет уточняться по финансированию, проектам и показателям, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Валентин Иванов."Более 10 триллионов (рублей - ред.) до 2030 года", - ответил Иванов в кулуарах Совфеда на вопрос о предварительной оценке финансирования нацпроекта "Транспорт".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, большая часть этого нацпроекта занимают железнодорожные проекты - 60%."Автодорожные стройки большую часть бюджетного финансирования занимают", - сказал он.Иванов утвердительно ответил на вопрос, будут ли в еще вноситься корректировки в нацпроект перед утверждением. "Еще будут, конечно. Это только проект. Будет (нацпроект - ред.) еще уточняться: и по финансовым рамкам, и по показателям еще вместе с Минфином, с Минэкономразвития, со всеми министерствами", - ответил замминистра.Он также подтвердил, что в нацпроекте указана пока только одна ВСМ Москва - Санкт-Петербург и рассказал, что другие подобные магистрали будут добавлены позднее. "Пока, да. Мы по мере разработки Москва - Санкт-Петербург планируем включать туда уже иные направления", - сказал Иванов.Утвердить нацпроект в финальном виде по графику планируется в третьем квартале 2024 года.В настоящее время в сфере транспорта реализуются два крупных нацпроекта: "Безопасные качественные дороги" и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Текущий год является завершающим для достижения целей каждого из них. Нацпроект "Транспорт" станет преемником этих двух действующих нацпроектов.О том, что правительство России приступило к работе над новым национальным проектом "Транспорт", сообщали в январе 2024 года в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Формирование нацпроекта обсуждалось на установочном совещании под его председательством. Белоусов сообщал тогда, что разработку нового нацпроекта планируется осуществить в ближайшие четыре-пять месяцев.Главной целью нацпроекта "Транспорт" является обеспечение связанности всех видов транспортной инфраструктуры. Предварительная структура проекта предусматривает формирование нескольких федеральных проектов, направленных на достижение двух результатов: обеспечение роста провозных мощностей и пропускной способности транспортной инфраструктуры Единой опорной транспортной сети, а также рост мощностей транспортной инфраструктуры для пассажирского сообщения и связанности территорий более чем в два раза.

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транспорт, россия, минтранс рф