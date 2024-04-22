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Молдавия грозит лидеру оппозиции уголовной ответственностью за визит в РФ

Молдавия грозит лидеру оппозиции уголовной ответственностью за визит в РФ - 22.04.2024, ПРАЙМ

Молдавия грозит лидеру оппозиции уголовной ответственностью за визит в РФ

Сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) угрожали ей уголовной ответственностью за визит в Москву, заявила лидер вошедшей в политблок "Победа" | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T23:45+0300

2024-04-22T23:45+0300

2024-04-22T23:45+0300

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КИШИНЕВ, 22 апр — ПРАЙМ. Сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) угрожали ей уголовной ответственностью за визит в Москву, заявила лидер вошедшей в политблок "Победа" партии "Возрождение" Наталья Параска. В аэропорту Кишинева задерживают пассажиров, участвовавших в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, эту информацию подтвердила РИА Новости в понедельник депутат парламента Марина Таубер. "Сразу после приземления самолета меня встретил сотрудник СИБ, попросил пойти с ним на отдельный разговор. Разговор длился два часа с тремя сотрудниками СИБ, вопросы задавались, по моему мнению, не очень правильные, потому что спрашивали "почему вы полетели в Российскую Федерацию, вы же знаете, что РФ — страна-агрессор, будет уголовная ответственность за это", — заявила Параска. По ее словам, сотрудники спецслужб хотели знать детали обо всех встречах оппозиционеров с российскими чиновниками и политиками. Также ее спрашивали о целях политблока и о том, почему он был создан именно в Москве. Параска отметила, что в том же самолете в Кишинев из США прибыли три депутата правящей партии "Действие и солидарность", которых никто не задерживал. Она подчеркнула, что не имеет претензий к сотрудникам СИБ за исключением того, что ей не давали ответить на звонки семьи и адвоката. Параска считает эту беседу "указанием" сверху, поскольку все вопросы ей зачитывались по бумаге. В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.

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молдавия, политика, гагаузия, оппозиция