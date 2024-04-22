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Аферисты похитили у пенсионерки более 11 миллионов рублей
Аферисты похитили у пенсионерки более 11 миллионов рублей - 22.04.2024, ПРАЙМ
Аферисты похитили у пенсионерки более 11 миллионов рублей
Телефонные мошенники в течение трех месяцев похитили у пенсионерки более 11 миллионов рублей, сообщили агентству РИА Новости в правоохранительных органах. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T11:23+0300
2024-04-22T11:23+0300
2024-04-22T11:23+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Телефонные мошенники в течение трех месяцев похитили у пенсионерки более 11 миллионов рублей, сообщили агентству РИА Новости в правоохранительных органах.Согласно источнику, мошенники вынудили пенсионерку оформить кредиты на 300 тысяч рублей, представляясь сотрудниками Банка России. Кроме того, женщина перевелв аферистам накопления на сумму более 1,2 миллиона рублей."Однако на этом преступники не остановились. Они вынудили пенсионерку продать свою квартиру, а полученные деньги вновь перевести им. Таким образом, сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей", - сообщили агентству.В настоящее время заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Ранее Центробанк выступил с инициативой создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД для борьбы с мошенничеством.
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россия, мошенники, новости
Мошенничество, РОССИЯ, мошенники, Новости
Аферисты похитили у пенсионерки более 11 миллионов рублей
Аферисты похитили у пенсионерки более 11 млн руб, убедив ее продать квартиру в Москве
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Телефонные мошенники в течение трех месяцев похитили у пенсионерки более 11 миллионов рублей, сообщили агентству РИА Новости в правоохранительных органах.
Согласно источнику, мошенники вынудили пенсионерку оформить кредиты на 300 тысяч рублей, представляясь сотрудниками Банка России. Кроме того, женщина перевелв аферистам накопления на сумму более 1,2 миллиона рублей.
"Однако на этом преступники не остановились. Они вынудили пенсионерку продать свою квартиру, а полученные деньги вновь перевести им. Таким образом, сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей", - сообщили агентству.
В настоящее время заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее Центробанк выступил с инициативой создать цифровую платформу для обмена данными между участниками финансового рынка, Банком России, Минцифры, компанией "Ростелеком" и МВД для борьбы с мошенничеством.
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