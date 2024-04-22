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Влюбленных россиян предупредили о новой схеме мошенников

Влюбленных россиян предупредили о новой схеме мошенников - 22.04.2024, ПРАЙМ

Влюбленных россиян предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники могут фиктивно продавать бронь в ЗАГСах на красивую дату, пытаясь заполучить личные данные пользователей на ресурсах электронного правительства, при... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T14:02+0300

2024-04-22T14:02+0300

2024-04-22T14:18+0300

мошенничество

россия

мошенничество

загс

свадьба

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Мошенники могут фиктивно продавать бронь в ЗАГСах на красивую дату, пытаясь заполучить личные данные пользователей на ресурсах электронного правительства, при этом их объявления смешиваются с предложениями предприимчивых граждан - сейчас в России нет официальной и легальной передачи бронирования в ЗАГСах, рассказали РИА Новости эксперты ГК "Солар". "Многие влюбленные готовы дорого заплатить за возможность зарегистрировать брак в красивые и удобные даты, и в сети появляются объявления о продажи броней в ЗАГСах. ... Размещают подобные объявления не обязательно мошенники, но и просто предприимчивые граждане, однако "Солар" все равно не советует соглашаться на такие предложения. Официальной и легальной процедуры для передачи бронирования нет, предупреждают юристы, а значит, продавцы не могут вам гарантировать результат и, скорее всего, сами действуют наугад", - сказали в компании. Такая практика стала распространяться в 2022 году - он стал рекордным по числу зарегистрированных в России браков. Предложения по бронированию свадебных дат начинаются от 1 000 рублей за услугу и доходят до 50 000 рублей. Молодоженам предлагают одновременно прийти в ЗАГС и подать заявление по стандартной процедуре сразу после того, как продавец заберет свое заявление. Мошенники в свою очередь могут прислать ссылку на фишинговый сайт, который похож на официальный, а также запросить код из смс-сообщений - для того чтобы якобы переоформить регистрацию брака. Однако их целью является заполучение данных пользователя на ресурсах электронного правительства. "Поскольку регистрация брака - государственная услуга, заключая подобные сделки, вы рискуете скомпрометировать собственные персональные данные", - отметили в ГК "Солар". Эксперты советуют не поручать посторонним выполнять действия с персональными данными, не передавать сведения для доступа к профилю, а также не называть секретные коды. Кроме того, не нужно терять бдительность, переходя по ссылкам, особенно в случаях, когда на открывшейся странице просят ввести информацию о себе.

https://1prime.ru/20240329/golosa-846874546.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мошенничество, загс, свадьба