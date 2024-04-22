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В России упростили подтверждение нулевого НДС при международных перевозках
В России упростили подтверждение нулевого НДС при международных перевозках - 22.04.2024, ПРАЙМ
В России упростили подтверждение нулевого НДС при международных перевозках
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий документальное подтверждение нулевой ставки НДС при международных перевозках товаров. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T18:07+0300
2024-04-22T18:07+0300
2024-04-22T18:07+0300
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий документальное подтверждение нулевой ставки НДС при международных перевозках товаров. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на упрощение ведения бизнеса в рамках реализации механизмов "Трансформация делового климата" и "Экспорт товаров и услуг". С 1 апреля 2025 года при международной перевозке товаров железнодорожным транспортом вместо копий перевозочных документов с отметками таможенных органов в налоговые органы будет предоставляться реестр сведений из перевозочных документов. Одновременно упрощается процедура подтверждения нулевой ставки НДС при оказании услуг международной перевозки товаров автотранспортом и транспортно-экспедиционных услуг при организации такой перевозки. Для этого также исключается требование о наличии отметок таможенных органов на сопроводительных документах. При этом нулевая ставка НДС при международных перевозках не будет применяться в отношении перевозки товара и связанных с этим транспортно-экспедиционных услуг при сочетании двух условий. Во-первых, перевозка осуществляется только между пунктами на территории РФ; во-вторых, организации или ИП, оказывающие соответствующие услуги, не фигурируют в качестве одного из перевозчиков в документах, подтверждающих ввоз/вывоз товаров за пределы России. Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
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россия, ндс, обнуление ндс, железнодорожные перевозки
Экономика, РОССИЯ, НДС, обнуление НДС, железнодорожные перевозки
В России упростили подтверждение нулевого НДС при международных перевозках
В России упростили подтверждение нулевого НДС при международных перевозках
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий документальное подтверждение нулевой ставки НДС при международных перевозках товаров.
Соответствующий документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на упрощение ведения бизнеса в рамках реализации механизмов "Трансформация делового климата" и "Экспорт товаров и услуг".
С 1 апреля 2025 года при международной перевозке товаров железнодорожным транспортом вместо копий перевозочных документов с отметками таможенных органов в налоговые органы будет предоставляться реестр сведений из перевозочных документов.
Одновременно упрощается процедура подтверждения нулевой ставки НДС при оказании услуг международной перевозки товаров автотранспортом и транспортно-экспедиционных услуг при организации такой перевозки. Для этого также исключается требование о наличии отметок таможенных органов на сопроводительных документах.
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При этом нулевая ставка НДС при международных перевозках не будет применяться в отношении перевозки товара и связанных с этим транспортно-экспедиционных услуг при сочетании двух условий. Во-первых, перевозка осуществляется только между пунктами на территории РФ; во-вторых, организации или ИП, оказывающие соответствующие услуги, не фигурируют в качестве одного из перевозчиков в документах, подтверждающих ввоз/вывоз товаров за пределы России.
Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС, за исключением положений, для которых установлен иной срок.