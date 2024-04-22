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Столтенберг объявил о передаче странами НАТО Patriot Киеву в скором времени - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Столтенберг объявил о передаче странами НАТО Patriot Киеву в скором времени
Столтенберг объявил о передаче странами НАТО Patriot Киеву в скором времени - 22.04.2024, ПРАЙМ
Столтенберг объявил о передаче странами НАТО Patriot Киеву в скором времени
Некоторые страны НАТО смогут отправить системы ПВО Patriot на Украину в скором времени, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T14:58+0300
2024-04-22T14:58+0300
вооружения
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Некоторые страны НАТО смогут отправить системы ПВО Patriot на Украину в скором времени, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Он напомнил в беседе с американским телеканалом PBS, что Германия уже заявила о планах направить системы Киеву. Столтенберг отметил, что ожидает аналогичных объявлений от остальных союзников в ближайшее время."Страны НАТО работают с оборонной промышленностью, чтобы удостовериться в том, что они могут сделать все возможное, чтобы нарастить производство, но не только нарастить производство новых систем, но и убедиться в том, что мы можем обновить все системы", - подчеркнул генеральный секретарь альянса.По его словам, Украина также нуждается в боеприпасах к системе противовоздушной обороны.Ранее польский премьер-министр Дональд Туск подчеркивал, что у польши нет систем Patriot, которые можно было бы отдать Украине.
https://1prime.ru/20240422/spetsoperatsiya-na-ukraine-847574346.html
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patriot, йенс столтенберг, украина, нато, сво
Вооружения, Patriot, Йенс Столтенберг, УКРАИНА, НАТО, СВО
14:58 22.04.2024
 
Столтенберг объявил о передаче странами НАТО Patriot Киеву в скором времени

Столтенберг: ряд стран НАТО в ближайшее время могут заявить о передаче Patriot Украине

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Некоторые страны НАТО смогут отправить системы ПВО Patriot на Украину в скором времени, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он напомнил в беседе с американским телеканалом PBS, что Германия уже заявила о планах направить системы Киеву. Столтенберг отметил, что ожидает аналогичных объявлений от остальных союзников в ближайшее время.
"Страны НАТО работают с оборонной промышленностью, чтобы удостовериться в том, что они могут сделать все возможное, чтобы нарастить производство, но не только нарастить производство новых систем, но и убедиться в том, что мы можем обновить все системы", - подчеркнул генеральный секретарь альянса.
По его словам, Украина также нуждается в боеприпасах к системе противовоздушной обороны.
Ранее польский премьер-министр Дональд Туск подчеркивал, что у польши нет систем Patriot, которые можно было бы отдать Украине.
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ВооруженияPatriotЙенс СтолтенбергУКРАИНАНАТОСВО
 
 
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