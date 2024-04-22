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Во Франции Столтенберга обвинили в провоцировании конфликта на Украине

Во Франции Столтенберга обвинили в провоцировании конфликта на Украине - 22.04.2024, ПРАЙМ

Во Франции Столтенберга обвинили в провоцировании конфликта на Украине

Глава издательства Talma studios Патрик Пазен подал иск в суд против генсека НАТО Йенса Столтенберга, которого он обвинил в провоцировании конфликта на Украине, | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T15:10+0300

2024-04-22T15:10+0300

2024-04-22T15:10+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Глава издательства Talma studios Патрик Пазен подал иск в суд против генсека НАТО Йенса Столтенберга, которого он обвинил в провоцировании конфликта на Украине, пишет France Soir."Это доказанная ложь. Отягчающим обстоятельством является то, что на самом сайте НАТО находится документ, датируемый 17 мая 1990 года: в нём НАТО обязуется не продвигаться дальше границ Германии", - сказано в жалобе Пазена.В жалобе Пазен указал, что у Столтенберга была возможность смягчить конфликт, но он этого не сделал. Он также обвинил генсека альянса в стремлении к войне с Россией любой ценой и назвал его заявления о неконкретных планах расширения НАТО на восток ложью.Ко всему прочему, издатель потребовал, чтобы французские власти провели расследование действий французских военных на Украине.В своей книге "Война на Украине: преступная ответственность Запада" Пазен заметил, что политика ослабления России провалилась, а Россия стала сильнее благодаря поддержке своих союзников.

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