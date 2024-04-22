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В России начинается шестидневная рабочая неделя - 22.04.2024, ПРАЙМ
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В России начинается шестидневная рабочая неделя
В России начинается шестидневная рабочая неделя - 22.04.2024, ПРАЙМ
В России начинается шестидневная рабочая неделя
В России начинается шестидневная рабочая неделя, суббота, 27 апреля, будет рабочим днем, поскольку выходной переносится на понедельник. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T05:29+0300
2024-04-22T05:29+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В России начинается шестидневная рабочая неделя, суббота, 27 апреля, будет рабочим днем, поскольку выходной переносится на понедельник. Выходные будут продолжаться непрерывно с 28 апреля по 1 мая. После этого начнется двухдневная рабочая неделя 2 и 3 мая. Первое мая – праздник, посвященный сейчас в России труду и весне. Он отмечается во многих странах и имеет различные наименования. В советский период в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, которые выражали солидарность с рабочими по всему миру. В настоящее время Первомай является традиционным выходным, отмечаемым во многих семьях. В городах в этот день организуются праздничные концерты, автопробеги и шествия. У праздника 1 Мая есть сразу несколько названий - День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда и День весны. Первомай также отмечают в Соединенных Штатах, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.
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праздники, работа
праздники, работа
05:29 22.04.2024
 
В России начинается шестидневная рабочая неделя

В России дни с 22 по 27 апреля будут рабочими перед четырехдневными выходными

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфис фирмы
Офис фирмы - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В России начинается шестидневная рабочая неделя, суббота, 27 апреля, будет рабочим днем, поскольку выходной переносится на понедельник.
Выходные будут продолжаться непрерывно с 28 апреля по 1 мая. После этого начнется двухдневная рабочая неделя 2 и 3 мая.
Первое мая – праздник, посвященный сейчас в России труду и весне. Он отмечается во многих странах и имеет различные наименования. В советский период в этот день проводились красочные демонстрации под лозунгами, которые выражали солидарность с рабочими по всему миру. В настоящее время Первомай является традиционным выходным, отмечаемым во многих семьях. В городах в этот день организуются праздничные концерты, автопробеги и шествия.
У праздника 1 Мая есть сразу несколько названий - День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда и День весны. Первомай также отмечают в Соединенных Штатах, в странах Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.
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