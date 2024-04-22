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Новая версия нейросети Kandinsky 3.1 стала доступна всем пользователям - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Новая версия нейросети Kandinsky 3.1 стала доступна всем пользователям
Новая версия нейросети Kandinsky 3.1 стала доступна всем пользователям - 22.04.2024, ПРАЙМ
Новая версия нейросети Kandinsky 3.1 стала доступна всем пользователям
Улучшенная модель нейросети "Сбера" Kandinsky 3.1 стала доступна всем пользователям без ограничений, говорится в сообщении пресс-службы банка. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T14:09+0300
2024-04-22T14:09+0300
россия
нейросеть
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Улучшенная модель нейросети "Сбера" Kandinsky 3.1 стала доступна всем пользователям без ограничений, говорится в сообщении пресс-службы банка. "Улучшенная модель генерации изображений по текстовому описанию Kandinsky 3.1 теперь доступна всем пользователям без ограничений", — сказано в сообщении. Отмечается, что обновленная версия обучена на датасете эстетичных изображений, что позволило повысить качество генерации картинок. Первыми оценить возможности усовершенствованной версии нейросети Kandinsky 3.1 смогли в начале апреля дизайнеры, художники и блогеры. Также в сообщении говорится, что у пользователей теперь есть возможность воспользоваться в Telegram-боте быстрой моделью Kandinsky 3.1 Flash. Время генерации изображения c помощью этой версии модели по сравнению с базовой версией уменьшилось более чем в 10 раз. В июне 2022 года Сбербанк выпустил первую версию своей нейросети Kandinsky. В ноябре 2023 года в рамках конференции AI Journey Сбербанк представил новую версию нейросети Kandinsky 3.0.
https://1prime.ru/20240416/yandeks-847424229.html
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россия, нейросеть
РОССИЯ, нейросеть
14:09 22.04.2024
 
Новая версия нейросети Kandinsky 3.1 стала доступна всем пользователям

Новая версия нейросети "Сбера" Kandinsky 3.1 стала доступна всем пользователям

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Сбербанка Герман Греф и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на фоне стенда с изображением ИИ Kandinsky
Президент Сбербанка Герман Греф и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на фоне стенда с изображением ИИ Kandinsky - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Улучшенная модель нейросети "Сбера" Kandinsky 3.1 стала доступна всем пользователям без ограничений, говорится в сообщении пресс-службы банка.
"Улучшенная модель генерации изображений по текстовому описанию Kandinsky 3.1 теперь доступна всем пользователям без ограничений", — сказано в сообщении.
Отмечается, что обновленная версия обучена на датасете эстетичных изображений, что позволило повысить качество генерации картинок. Первыми оценить возможности усовершенствованной версии нейросети Kandinsky 3.1 смогли в начале апреля дизайнеры, художники и блогеры.
Также в сообщении говорится, что у пользователей теперь есть возможность воспользоваться в Telegram-боте быстрой моделью Kandinsky 3.1 Flash. Время генерации изображения c помощью этой версии модели по сравнению с базовой версией уменьшилось более чем в 10 раз.
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
"Яндекс" объединил поиск с нейросетью
16 апреля, 13:02
В июне 2022 года Сбербанк выпустил первую версию своей нейросети Kandinsky. В ноябре 2023 года в рамках конференции AI Journey Сбербанк представил новую версию нейросети Kandinsky 3.0.
 
РОССИЯнейросеть
 
 
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