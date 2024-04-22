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Новая версия нейросети Kandinsky 3.1 стала доступна всем пользователям

Новая версия нейросети Kandinsky 3.1 стала доступна всем пользователям - 22.04.2024, ПРАЙМ

Новая версия нейросети Kandinsky 3.1 стала доступна всем пользователям

Улучшенная модель нейросети "Сбера" Kandinsky 3.1 стала доступна всем пользователям без ограничений, говорится в сообщении пресс-службы банка. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T14:09+0300

2024-04-22T14:09+0300

2024-04-22T14:09+0300

россия

нейросеть

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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Улучшенная модель нейросети "Сбера" Kandinsky 3.1 стала доступна всем пользователям без ограничений, говорится в сообщении пресс-службы банка. "Улучшенная модель генерации изображений по текстовому описанию Kandinsky 3.1 теперь доступна всем пользователям без ограничений", — сказано в сообщении. Отмечается, что обновленная версия обучена на датасете эстетичных изображений, что позволило повысить качество генерации картинок. Первыми оценить возможности усовершенствованной версии нейросети Kandinsky 3.1 смогли в начале апреля дизайнеры, художники и блогеры. Также в сообщении говорится, что у пользователей теперь есть возможность воспользоваться в Telegram-боте быстрой моделью Kandinsky 3.1 Flash. Время генерации изображения c помощью этой версии модели по сравнению с базовой версией уменьшилось более чем в 10 раз. В июне 2022 года Сбербанк выпустил первую версию своей нейросети Kandinsky. В ноябре 2023 года в рамках конференции AI Journey Сбербанк представил новую версию нейросети Kandinsky 3.0.

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россия, нейросеть