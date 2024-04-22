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"Норникель" нарастил производство меди и палладия

"Норникель" нарастил производство меди и палладия - 22.04.2024, ПРАЙМ

"Норникель" нарастил производство меди и палладия

"Норникель" в первом квартале текущего года сократил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, до 42,101 тысячи тонн, палладия - | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T13:07+0300

2024-04-22T13:07+0300

2024-04-22T13:31+0300

норникель

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Норникель" в первом квартале текущего года сократил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, до 42,101 тысячи тонн, палладия - нарастил на 3%, до 745 тысяч унций, следует из сообщения компании.Кроме того, выплавка меди выросла на 1%, до 109,763 тысячи тонн, платины - снизилась на 1%, до 178 тысяч унций.

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норникель, новости