https://1prime.ru/20240422/nornikel-847579362.html

Потанин рассказал о создании СП в Китае

Потанин рассказал о создании СП в Китае - 22.04.2024, ПРАЙМ

Потанин рассказал о создании СП в Китае

В рамках международного разделения труда "Норникель" договорился с дружественными юрисдикциями о разграничении бизнеса в зависимости от эффективности и... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T13:40+0300

2024-04-22T13:40+0300

2024-04-22T13:40+0300

экономика

промышленность

норникель

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МОСКВА, 23 апр – ПРАЙМ. В рамках международного разделения труда "Норникель" договорился с дружественными юрисдикциями о разграничении бизнеса в зависимости от эффективности и компетенций. Российская сторона сосредоточится на добыче и обогащении, а часть предприятий перенесет ближе к рынкам сбыта, рассказал президент "Норникеля" Владимир Потанин в телеграм-канале компании.Так, в Китай будет перенесено часть производств с Медного завода. Это позволит приблизить товар к месту потребления и финальный продукт будет продаваться уже как китайский. Кроме того, перенос части производства в Китай поможет полностью решить вопрос с выбросами диоксида серы. В рамках реализации "Серной программы" "Норникель" выполнит экологические обязательства в полном объёме. После выхода на проектные показатели выбросы в Норильске сократятся на 45%, а это означает улавливание почти 1 млн тонн диоксида серы."Это новое понимание того, как должно работать международное разделение труда. Мы договариваемся с дружественными юрисдикциями о том, кто в чем более эффективен, сохраняя при этом всю цепочку компетенций. Возникает win-win ситуация. "Норникель" сосредоточится на тех компетенциях, которые для нас наиболее выгодны и эффективны — добыча и обогащение.Наши экологические проблемы, проблемы расчетов, доступа на рынок и кастомизации нашего товара под рынок потребления мы переносим туда, где они решаются наиболее эффективно — в Китай", - пояснил Потанин.После переноса плавильного производства ближе к рынкам сбыта у компании появляется возможность освоить технологии по производству батарейных материалов. Располагая этими технологиями, "Норникель" совместно с "Росатомом" будет производить и катодные материалы, и сами батареи, используя для этого продукцию Колмозерского месторождения лития.Речь идет не о закрытии одного конкретного предприятия, а об изменениях в подходах к хозяйствованию, к партнерству, к международному разделению труда, к созданию цепочек стоимости на абсолютно другой основе. "Строительство производственных площадей в Китае синхронизировано с выбытием мощностей на Медном заводе. Это произойдет за горизонтом 2027 года, до этого мы уже реализуем наш китайский проект. Поэтому с точки зрения производственных планов и объемов процесс будет нейтральным. В дальнейшем мы ожидаем общего роста производства за счет увеличения добычи и обогащения", - пояснил Потанин.Перенос части мощностей позволит ликвидировать препятствие для дальнейшего развития всего Талнаха и Норильского промышленного района. Вместо устаревших плавильных агрегатов на территории завода будут работать современные установки для переработки, сушки и хранения металлических концентратов, а также промышленные 3D-принтеры. Все, кто захочет продолжить работу в компании, будут трудоустроены.По расчетам "Норникеля", реализация этого проекта поможет увеличить выручку на 20% в сравнении с ситуацией до начала 2022 года. Фактически в течение четырех лет компания рассчитывает выйти на показатели, которые почти в 1,5 раза выше нынешнего результата и на 20% лучше, чем 2–4 года назад.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, норникель