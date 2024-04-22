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"В этом году". В США пришли в ужас из-за возможного ядерного удара - 22.04.2024, ПРАЙМ
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"В этом году". В США пришли в ужас из-за возможного ядерного удара
"В этом году". В США пришли в ужас из-за возможного ядерного удара - 22.04.2024, ПРАЙМ
"В этом году". В США пришли в ужас из-за возможного ядерного удара
Вашингтон может использовать ядерное оружие, чтобы избежать поражения на Украине в год выборов. Таким мнением на YouTube-канале Dialogue works поделился бывший... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T17:03+0300
2024-04-22T17:03+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Вашингтон может использовать ядерное оружие, чтобы избежать поражения на Украине в год выборов. Таким мнением на YouTube-канале Dialogue works поделился бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн."Я боюсь, что в этом году из-за выборов &lt;…&gt; те, &lt;…&gt; кто дает советы Байдену, скажут: господин президент, единственное, что нам остается, — это применить ядерное оружие малой мощности. &lt;…&gt; Это послужит русским хорошим уроком", — сказал он.Макговерн также указал на возможные последствия для администрации Джо Байдена, которая может оказаться в суде. Он также добавил, что госсекретарь Блинкен, советник по национальной безопасности Салливан, президент Байден и его сын Хантер замешаны в коррупционных делах.Тем не менее, Россия не будет применять ядерное оружие, так как уже достигла победы в Украине. Кроме того, украинская армия уже понесла значительные потери, а под контроль России переходит все большее количество территорий.
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россия, сша, ядерная угроза, новости
Политика, РОССИЯ, США, ядерная угроза, Новости
17:03 22.04.2024
 
"В этом году". В США пришли в ужас из-за возможного ядерного удара

Макговерн: США могут применить ядерное оружие из-за поражения на Украине

*взрыв
*взрыв
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Вашингтон может использовать ядерное оружие, чтобы избежать поражения на Украине в год выборов. Таким мнением на YouTube-канале Dialogue works поделился бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
"Я боюсь, что в этом году из-за выборов <…> те, <…> кто дает советы Байдену, скажут: господин президент, единственное, что нам остается, — это применить ядерное оружие малой мощности. <…> Это послужит русским хорошим уроком", — сказал он.
Макговерн также указал на возможные последствия для администрации Джо Байдена, которая может оказаться в суде. Он также добавил, что госсекретарь Блинкен, советник по национальной безопасности Салливан, президент Байден и его сын Хантер замешаны в коррупционных делах.
Тем не менее, Россия не будет применять ядерное оружие, так как уже достигла победы в Украине. Кроме того, украинская армия уже понесла значительные потери, а под контроль России переходит все большее количество территорий.
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