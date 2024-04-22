Премия за риск. Эти бумаги бьют рекорды доходности, обгоняя вклады
Премия за риск. Эти бумаги бьют рекорды доходности, обгоняя вклады - 22.04.2024, ПРАЙМ
Премия за риск. Эти бумаги бьют рекорды доходности, обгоняя вклады
Доходности по ОФЗ на вторичном рынке бьют исторические рекорды. Ключевая причина — в премии за инфляционные риски. Замедление инфляции происходит медленными... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T18:21+0300
2024-04-22T18:21+0300
2024-04-22T18:21+0300
мнения аналитиков
офз
аукцион офз
?1713799296
Доходности по ОФЗ на вторичном рынке бьют исторические рекорды. Ключевая причина — в премии за инфляционные риски. Замедление инфляции происходит медленными темпами, динамика по группам товаров и услуг неоднородна. Общая дезинфляционная тенденция пока неустойчива. Инфляционные ожидания хоть и снижаются, остаются повышенными, а фактором риска для их дальнейшего снижения выступает наблюдающееся ослабление рубля. Проинфляционные риски по-прежнему исходят из бюджетной политики. В этих условиях ЦБ не устает сигнализировать, что необходимо поддержание жестких ДКП продолжительное время. Рынок реагирует на это дальнейшим ростом доходностей. Дополнительным фактором давления на цены ОФЗ выступают размещения Минфина, которому для выполнения плана необходимо предлагать премии инвесторам.При этом на рынке корпоративных облигаций последний месяц мы отмечаем сравнительное затишье. Доходности на первичном рынке учитывают неблагоприятные сценарии с сохранением жесткой ДКП. Тем не менее отсутствие сигналов к смягчению риторики регулятора может вновь разочаровать инвесторов, и как следствие привести к небольшому росту доходностей. Наши фавориты среди корпоративных облигаций — выпуск серии 002Р-03 застройщика "Сэтл групп" (выпуск предлагает доходность 17,37% годовых при дюрации 1,7 года) и облигации "ЭР-Телеком Холдинг" (рейтинг А-) серии ПБО-02-06 (при той же дюрации доходность составляет 17,5% годовых). На фоне ожидания смягчения денежно-кредитной политики в перспективе 3-12 месяцев оба выпуска предлагают привлекательную доходность.В целом облигации крупных надежных эмитентов предлагают некоторую премию в доходности к ставкам по банковским вкладам. Однако с учетом рисков рыночных колебаний цены облигаций и их ликвидности премия может показаться недостаточной, особенно для консервативных розничных инвесторов. В то же время следует учитывать, что максимальные ставки банки сейчас предлагают в основном по "коротким" вкладам, а срок обращения облигаций и купон по ним — это в среднем несколько лет. При снижении ключевой ставки на горизонте 3-12 месяцев облигация позволит сохранить текущий высокий купон или заработать на росте цены.По итогам 1-й декады апреля средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках, по данным ЦБ, составила 14,83% годовых. Для сравнения, в середине апреля Альфа-Банк провел размещение трехлетних облигаций серии 002Р-29, установив купон на уровне 14,61%, что соответствует доходности к погашению 15,43%. Среди небанковских эмитентов, близкого кредитного рейтинга, можно, например, отметить компанию "Первый контейнерный терминал", разместившую в первой половине апреля облигации серии 001Р-01 со сроком погашения через полтора года и ставкой купона 15,7% (доходность к погашению 16,65% годовых).
Доходности по ОФЗ на вторичном рынке бьют исторические рекорды. Ключевая причина — в премии за инфляционные риски. Замедление инфляции происходит медленными темпами, динамика по группам товаров и услуг неоднородна. Общая дезинфляционная тенденция пока неустойчива. Инфляционные ожидания хоть и снижаются, остаются повышенными, а фактором риска для их дальнейшего снижения выступает наблюдающееся ослабление рубля. Проинфляционные риски по-прежнему исходят из бюджетной политики. В этих условиях ЦБ не устает сигнализировать, что необходимо поддержание жестких ДКП продолжительное время. Рынок реагирует на это дальнейшим ростом доходностей. Дополнительным фактором давления на цены ОФЗ выступают размещения Минфина, которому для выполнения плана необходимо предлагать премии инвесторам.
При этом на рынке корпоративных облигаций последний месяц мы отмечаем сравнительное затишье. Доходности на первичном рынке учитывают неблагоприятные сценарии с сохранением жесткой ДКП. Тем не менее отсутствие сигналов к смягчению риторики регулятора может вновь разочаровать инвесторов, и как следствие привести к небольшому росту доходностей. Наши фавориты среди корпоративных облигаций — выпуск серии 002Р-03 застройщика "Сэтл групп" (выпуск предлагает доходность 17,37% годовых при дюрации 1,7 года) и облигации "ЭР-Телеком Холдинг" (рейтинг А-) серии ПБО-02-06 (при той же дюрации доходность составляет 17,5% годовых). На фоне ожидания смягчения денежно-кредитной политики в перспективе 3-12 месяцев оба выпуска предлагают привлекательную доходность.
В целом облигации крупных надежных эмитентов предлагают некоторую премию в доходности к ставкам по банковским вкладам. Однако с учетом рисков рыночных колебаний цены облигаций и их ликвидности премия может показаться недостаточной, особенно для консервативных розничных инвесторов. В то же время следует учитывать, что максимальные ставки банки сейчас предлагают в основном по "коротким" вкладам, а срок обращения облигаций и купон по ним — это в среднем несколько лет. При снижении ключевой ставки на горизонте 3-12 месяцев облигация позволит сохранить текущий высокий купон или заработать на росте цены.
По итогам 1-й декады апреля средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках, по данным ЦБ, составила 14,83% годовых. Для сравнения, в середине апреля Альфа-Банк провел размещение трехлетних облигаций серии 002Р-29, установив купон на уровне 14,61%, что соответствует доходности к погашению 15,43%. Среди небанковских эмитентов, близкого кредитного рейтинга, можно, например, отметить компанию "Первый контейнерный терминал", разместившую в первой половине апреля облигации серии 001Р-01 со сроком погашения через полтора года и ставкой купона 15,7% (доходность к погашению 16,65% годовых).
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