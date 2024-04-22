Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Расходы на оборону в мире достигли исторического рекорда - 22.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240422/oborona-847561015.html
Расходы на оборону в мире достигли исторического рекорда
Расходы на оборону в мире достигли исторического рекорда - 22.04.2024, ПРАЙМ
Расходы на оборону в мире достигли исторического рекорда
Затраты на оборону в мире достигли рекордных показателей за всю историю, отмечает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T06:10+0300
2024-04-22T06:10+0300
экономика
оборона
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/08/841430861_0:0:3109:1748_1920x0_80_0_0_9102619025707ae02e2c32a6b352984a.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Затраты на оборону в мире достигли рекордных показателей за всю историю, отмечает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем отчете. По данным учреждения, общие мировые траты на нужды обороны достигли уровня 2443 миллиардов долларов в прошлом году. "Траты достигли наивысшего уровня, которые когда-либо фиксировал SIPRI", - отмечается в публикации. В топ-10 государств, которые направили на оборону больше всего в прошлом году, вошли Соединенные Штаты, КНР, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, ФРГ, Украина, Франция и Япония. При этом на две страны с наибольшим показателем расходов в этой области – США (916 миллиардов) и КНР (296 миллиардов) – приходится порядка половины всех мировых затрат на оборонные нужды. В 2023 году Соединенные Штаты увеличили свои военные расходы на 2,3%, а Китай – на 6%. Траты России на оборону, как сообщает институт, в 2023 году увеличились на 24% по сравнению с предшествующим годом - до 109 миллиардов долларов. С 2014 года военные траты России увеличились на 57%. Украина находится на восьмом месте по объему военных трат в прошлом году с показателем 64,8 миллиарда долларов. С 2014 по 2023 год военные траты Киева выросли на 1270%. В 2023 году наибольший рост военных расходов в процентах продемонстрировала Демократическая Республика Конго, за год показатель вырос на 105%.
https://1prime.ru/20240417/oborona-847466232.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/08/841430861_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f14f3d5d5b3fbf528d995d93d6613bd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оборона
Экономика, оборона
06:10 22.04.2024
 
Расходы на оборону в мире достигли исторического рекорда

SIPRI: мировые траты на оборону достигли рекорда за всю историю

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Затраты на оборону в мире достигли рекордных показателей за всю историю, отмечает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем отчете.
По данным учреждения, общие мировые траты на нужды обороны достигли уровня 2443 миллиардов долларов в прошлом году. "Траты достигли наивысшего уровня, которые когда-либо фиксировал SIPRI", - отмечается в публикации.
В топ-10 государств, которые направили на оборону больше всего в прошлом году, вошли Соединенные Штаты, КНР, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, ФРГ, Украина, Франция и Япония.
Морской пехотинец бежит со 100-фунтовым инертным гаубичным снарядом - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
Глава британского Минфина призвал Европу нарастить расходы на оборону
17 апреля, 16:17
При этом на две страны с наибольшим показателем расходов в этой области – США (916 миллиардов) и КНР (296 миллиардов) – приходится порядка половины всех мировых затрат на оборонные нужды. В 2023 году Соединенные Штаты увеличили свои военные расходы на 2,3%, а Китай – на 6%.
Траты России на оборону, как сообщает институт, в 2023 году увеличились на 24% по сравнению с предшествующим годом - до 109 миллиардов долларов. С 2014 года военные траты России увеличились на 57%.
Украина находится на восьмом месте по объему военных трат в прошлом году с показателем 64,8 миллиарда долларов. С 2014 по 2023 год военные траты Киева выросли на 1270%.
В 2023 году наибольший рост военных расходов в процентах продемонстрировала Демократическая Республика Конго, за год показатель вырос на 105%.
 
Экономикаоборона
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала