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Расходы на оборону в мире достигли исторического рекорда

Расходы на оборону в мире достигли исторического рекорда - 22.04.2024, ПРАЙМ

Расходы на оборону в мире достигли исторического рекорда

Затраты на оборону в мире достигли рекордных показателей за всю историю, отмечает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T06:10+0300

2024-04-22T06:10+0300

2024-04-22T06:10+0300

экономика

оборона

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Затраты на оборону в мире достигли рекордных показателей за всю историю, отмечает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем отчете. По данным учреждения, общие мировые траты на нужды обороны достигли уровня 2443 миллиардов долларов в прошлом году. "Траты достигли наивысшего уровня, которые когда-либо фиксировал SIPRI", - отмечается в публикации. В топ-10 государств, которые направили на оборону больше всего в прошлом году, вошли Соединенные Штаты, КНР, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, ФРГ, Украина, Франция и Япония. При этом на две страны с наибольшим показателем расходов в этой области – США (916 миллиардов) и КНР (296 миллиардов) – приходится порядка половины всех мировых затрат на оборонные нужды. В 2023 году Соединенные Штаты увеличили свои военные расходы на 2,3%, а Китай – на 6%. Траты России на оборону, как сообщает институт, в 2023 году увеличились на 24% по сравнению с предшествующим годом - до 109 миллиардов долларов. С 2014 года военные траты России увеличились на 57%. Украина находится на восьмом месте по объему военных трат в прошлом году с показателем 64,8 миллиарда долларов. С 2014 по 2023 год военные траты Киева выросли на 1270%. В 2023 году наибольший рост военных расходов в процентах продемонстрировала Демократическая Республика Конго, за год показатель вырос на 105%.

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оборона