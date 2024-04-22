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Пострадавшим от паводка в Оренбурге выплатили более 800 миллионов рублей
Пострадавшим от паводка в Оренбурге выплатили более 800 миллионов рублей - 22.04.2024, ПРАЙМ
Пострадавшим от паводка в Оренбурге выплатили более 800 миллионов рублей
Свыше пятидесяти комиссий работают над оценкой ущерба, нанесенного паводком в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T17:16+0300
2024-04-22T17:16+0300
2024-04-22T17:53+0300
происшествия
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Свыше пятидесяти комиссий работают над оценкой ущерба, нанесенного паводком в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В городе создана 51 комиссия по оценке утраты имущества из-за паводка, по мере ухода воды более 150 муниципальных служащих проверят каждый дом, попавший в зону подтопления", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что от жителей Оренбургской области принято около 400 тысяч заявок на оказание материальной помощи. "Уже выплачено более 800 миллионов рублей, работа по обработке заявлений и оценке ущерба ведется ежедневно, каждому заявителю оказывается адресная помощь в оформлении соответствующих документов", — заключил представитель министерства. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.
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россия, происшествие, паводок, компенсация, оренбург, оренбургская область
Происшествия, РОССИЯ, происшествие, паводок, компенсация, Оренбург, Оренбургская область
Пострадавшим от паводка в Оренбурге выплатили более 800 миллионов рублей
МЧС: пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более 800 миллионов рублей
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Свыше пятидесяти комиссий работают над оценкой ущерба, нанесенного паводком в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В городе создана 51 комиссия по оценке утраты имущества из-за паводка, по мере ухода воды более 150 муниципальных служащих проверят каждый дом, попавший в зону подтопления", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что от жителей Оренбургской области принято около 400 тысяч заявок на оказание материальной помощи.
"Уже выплачено более 800 миллионов рублей, работа по обработке заявлений и оценке ущерба ведется ежедневно, каждому заявителю оказывается адресная помощь в оформлении соответствующих документов", — заключил представитель министерства.
В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек.
Уровень реки Урал у Оренбурга снизился на 16 см