https://1prime.ru/20240422/orsk-847561913.html

Агент, обвиняемый в покушении на Прозорова, был зарегистрирован в Орске

Агент, обвиняемый в покушении на Прозорова, был зарегистрирован в Орске - 22.04.2024, ПРАЙМ

Агент, обвиняемый в покушении на Прозорова, был зарегистрирован в Орске

Украинский агент Владимир Головченко, которого обвиняют в совершении покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, был зарегистрирован в Орске,... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T07:38+0300

2024-04-22T07:38+0300

2024-04-22T07:38+0300

происшествия

сбу

украина

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ОРСК (Оренбургская обл.), 22 апр - ПРАЙМ. Украинский агент Владимир Головченко, которого обвиняют в совершении покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, был зарегистрирован в Орске, рассказала РИА Новости местная жительница Светлана Арипова.По словам собеседницы, ранее она оформила мужчине регистрацию в своем доме на Беломорской улице. Головченко приезжал туда с женой, уточнила Арипова.Она рассказала, что узнала Головченко по фотографиям и видео из суда. Собеседница уточнила, что вместе с супругой-украинкой он приезжал к своему деду, когда тот болел. Жена Головченко медработник, она оказывала пожилому мужчине помощь. "Он (Головченко - ред.) не жил, только приезжал отметиться... Рядом с нашим домом дед его жил, он болел, он (Головченко) с женой уколы ему делал. Ухаживал за дедом. Отец его в другом месте живет... Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, (но он) не жил с нами", - рассказала Арипова. По ее словам, Головченко приезжал в Орск на протяжении примерно трех лет, а "два года назад" перестал появляться в городе. Арипова делала попытку связаться с ним, чтобы снять с регистрации. "Он не появлялся, не звонил, съехал и не писал ничего. Вы понимаете, даже связаться с ним не могу, московский номер его не отвечает, а другого номера я не знаю", - отметила она. О задержании Головченко ФСБ сообщила 16 апреля. Как полагает следствие, по заданию куратора, который действовал по прямому указанию руководителя СБУ Василия Малюка, в марте он приехал в Россию и получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства. После этого он собрал бомбу и подложил мину под машину Toyota Land Cruiser Prado, на которой передвигался Прозоров. Устройство сработало 12 апреля, однако Прозоров получил незначительные травмы. Головченко заключили под стражу до 12 июня.

https://1prime.ru/20240412/sbu-847342608.html

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сбу, украина