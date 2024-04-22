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Агент, обвиняемый в покушении на Прозорова, был зарегистрирован в Орске - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Агент, обвиняемый в покушении на Прозорова, был зарегистрирован в Орске
Агент, обвиняемый в покушении на Прозорова, был зарегистрирован в Орске - 22.04.2024, ПРАЙМ
Агент, обвиняемый в покушении на Прозорова, был зарегистрирован в Орске
Украинский агент Владимир Головченко, которого обвиняют в совершении покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, был зарегистрирован в Орске,... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T07:38+0300
2024-04-22T07:38+0300
происшествия
сбу
украина
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ОРСК (Оренбургская обл.), 22 апр - ПРАЙМ. Украинский агент Владимир Головченко, которого обвиняют в совершении покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, был зарегистрирован в Орске, рассказала РИА Новости местная жительница Светлана Арипова.По словам собеседницы, ранее она оформила мужчине регистрацию в своем доме на Беломорской улице. Головченко приезжал туда с женой, уточнила Арипова.Она рассказала, что узнала Головченко по фотографиям и видео из суда. Собеседница уточнила, что вместе с супругой-украинкой он приезжал к своему деду, когда тот болел. Жена Головченко медработник, она оказывала пожилому мужчине помощь. "Он (Головченко - ред.) не жил, только приезжал отметиться... Рядом с нашим домом дед его жил, он болел, он (Головченко) с женой уколы ему делал. Ухаживал за дедом. Отец его в другом месте живет... Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, (но он) не жил с нами", - рассказала Арипова. По ее словам, Головченко приезжал в Орск на протяжении примерно трех лет, а "два года назад" перестал появляться в городе. Арипова делала попытку связаться с ним, чтобы снять с регистрации. "Он не появлялся, не звонил, съехал и не писал ничего. Вы понимаете, даже связаться с ним не могу, московский номер его не отвечает, а другого номера я не знаю", - отметила она. О задержании Головченко ФСБ сообщила 16 апреля. Как полагает следствие, по заданию куратора, который действовал по прямому указанию руководителя СБУ Василия Малюка, в марте он приехал в Россию и получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства. После этого он собрал бомбу и подложил мину под машину Toyota Land Cruiser Prado, на которой передвигался Прозоров. Устройство сработало 12 апреля, однако Прозоров получил незначительные травмы. Головченко заключили под стражу до 12 июня.
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сбу, украина
Происшествия, СБУ, УКРАИНА
07:38 22.04.2024
 
Агент, обвиняемый в покушении на Прозорова, был зарегистрирован в Орске

Агент СБУ, обвиняемый в попытке убить Прозорова, был зарегистрирован в Орске

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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ОРСК (Оренбургская обл.), 22 апр - ПРАЙМ. Украинский агент Владимир Головченко, которого обвиняют в совершении покушения на бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова, был зарегистрирован в Орске, рассказала РИА Новости местная жительница Светлана Арипова.
По словам собеседницы, ранее она оформила мужчине регистрацию в своем доме на Беломорской улице. Головченко приезжал туда с женой, уточнила Арипова.
Она рассказала, что узнала Головченко по фотографиям и видео из суда. Собеседница уточнила, что вместе с супругой-украинкой он приезжал к своему деду, когда тот болел. Жена Головченко медработник, она оказывала пожилому мужчине помощь.
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В Москве взорвали машину экс-подполковника СБУ
12 апреля, 15:45
"Он (Головченко - ред.) не жил, только приезжал отметиться... Рядом с нашим домом дед его жил, он болел, он (Головченко) с женой уколы ему делал. Ухаживал за дедом. Отец его в другом месте живет... Так как ему была нужна прописка, дед попросил, я его прописала, (но он) не жил с нами", - рассказала Арипова.
По ее словам, Головченко приезжал в Орск на протяжении примерно трех лет, а "два года назад" перестал появляться в городе. Арипова делала попытку связаться с ним, чтобы снять с регистрации. "Он не появлялся, не звонил, съехал и не писал ничего. Вы понимаете, даже связаться с ним не могу, московский номер его не отвечает, а другого номера я не знаю", - отметила она.
О задержании Головченко ФСБ сообщила 16 апреля. Как полагает следствие, по заданию куратора, который действовал по прямому указанию руководителя СБУ Василия Малюка, в марте он приехал в Россию и получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства. После этого он собрал бомбу и подложил мину под машину Toyota Land Cruiser Prado, на которой передвигался Прозоров. Устройство сработало 12 апреля, однако Прозоров получил незначительные травмы. Головченко заключили под стражу до 12 июня.
 
ПроисшествияСБУУКРАИНА
 
 
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