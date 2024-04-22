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Стоимость пасхального набора выросла на 35%, пишет СМИ

Стоимость пасхального набора выросла на 35%, пишет СМИ - 22.04.2024, ПРАЙМ

Стоимость пасхального набора выросла на 35%, пишет СМИ

Традиционный пасхальных набор, состоящий из кулича, творожной пасхи и десяти яиц, за четыре года (с 2021 по 2024 год) подорожал на 35%, сообщает агентство... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T11:38+0300

2024-04-22T11:38+0300

2024-04-22T11:38+0300

россия

пасха

куличи

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Традиционный пасхальных набор, состоящий из кулича, творожной пасхи и десяти яиц, за четыре года (с 2021 по 2024 год) подорожал на 35%, сообщает агентство Forbes со ссылкой на данные компании Petrova Five Consulting.Сообщается, что, по подсчетам издания, инфляция за указанный промежуток времени составила порядка 30,08%.Так, согласно данным эксперта компании Марины Петровой, подобную ценовую динамику обеспечили резко подорожавшие яйца и сахар. Отмечается, что яйца подорожали с 83 до 125 рублей/10 штук (+50%), сахар — на 15%. Кроме того, прибавил в стоимости и готовый пасхальный кулиц, который сейчас можно купить в среднем за 537 рублей.По информации компании, приготовление творожной пасхи теперь обойдется россиянам на 25% дороже, чем в 2021 году, или в 443,7 рубля против 355,6 рубля три года назад. При этом указывается, что "молочка" подорожала незначительно.Как подчеркнула Петрова, удорожание праздничных продуктов в том числе объясняется сменой поколений. Теперь, по ее мнению, многие предпочитают покупать готовый кулич, чем печь его самостоятельно. Пасху же по традиции готовят дома, а покраска яиц остается семейным развлечением.

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россия, пасха, куличи