https://1prime.ru/20240422/paskha-847572624.html
Стоимость пасхального набора выросла на 35%, пишет СМИ
Стоимость пасхального набора выросла на 35%, пишет СМИ - 22.04.2024, ПРАЙМ
Стоимость пасхального набора выросла на 35%, пишет СМИ
Традиционный пасхальных набор, состоящий из кулича, творожной пасхи и десяти яиц, за четыре года (с 2021 по 2024 год) подорожал на 35%, сообщает агентство... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T11:38+0300
2024-04-22T11:38+0300
2024-04-22T11:38+0300
россия
пасха
куличи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847572082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a23895afbd31cfec2ee0829c3e51c20c.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Традиционный пасхальных набор, состоящий из кулича, творожной пасхи и десяти яиц, за четыре года (с 2021 по 2024 год) подорожал на 35%, сообщает агентство Forbes со ссылкой на данные компании Petrova Five Consulting.Сообщается, что, по подсчетам издания, инфляция за указанный промежуток времени составила порядка 30,08%.Так, согласно данным эксперта компании Марины Петровой, подобную ценовую динамику обеспечили резко подорожавшие яйца и сахар. Отмечается, что яйца подорожали с 83 до 125 рублей/10 штук (+50%), сахар — на 15%. Кроме того, прибавил в стоимости и готовый пасхальный кулиц, который сейчас можно купить в среднем за 537 рублей.По информации компании, приготовление творожной пасхи теперь обойдется россиянам на 25% дороже, чем в 2021 году, или в 443,7 рубля против 355,6 рубля три года назад. При этом указывается, что "молочка" подорожала незначительно.Как подчеркнула Петрова, удорожание праздничных продуктов в том числе объясняется сменой поколений. Теперь, по ее мнению, многие предпочитают покупать готовый кулич, чем печь его самостоятельно. Пасху же по традиции готовят дома, а покраска яиц остается семейным развлечением.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847572082_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_61208a57e3770d12e02f9a57bd71496c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пасха, куличи
Стоимость пасхального набора выросла на 35%, пишет СМИ
Forbes: пасхальный набор в РФ за три года подорожал на 35% из-за сахара и яиц
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ.
Традиционный пасхальных набор, состоящий из кулича, творожной пасхи и десяти яиц, за четыре года (с 2021 по 2024 год) подорожал на 35%, сообщает
агентство Forbes со ссылкой на данные компании Petrova Five Consulting.
Сообщается, что, по подсчетам издания, инфляция за указанный промежуток времени составила порядка 30,08%.
Так, согласно данным эксперта компании Марины Петровой, подобную ценовую динамику обеспечили резко подорожавшие яйца и сахар. Отмечается, что яйца подорожали с 83 до 125 рублей/10 штук (+50%), сахар — на 15%. Кроме того, прибавил в стоимости и готовый пасхальный кулиц, который сейчас можно купить в среднем за 537 рублей.
По информации компании, приготовление творожной пасхи теперь обойдется россиянам на 25% дороже, чем в 2021 году, или в 443,7 рубля против 355,6 рубля три года назад. При этом указывается, что "молочка" подорожала незначительно.
Как подчеркнула Петрова, удорожание праздничных продуктов в том числе объясняется сменой поколений. Теперь, по ее мнению, многие предпочитают покупать готовый кулич, чем печь его самостоятельно. Пасху же по традиции готовят дома, а покраска яиц остается семейным развлечением.