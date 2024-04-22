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У Польши нет Patriot для Украины, заявил Туск
У Польши нет Patriot для Украины, заявил Туск - 22.04.2024, ПРАЙМ
У Польши нет Patriot для Украины, заявил Туск
Польша не может отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot, у страны нет вооружений для поставок. Об это заявил премьер-министр республики Дональд... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T14:45+0300
2024-04-22T14:45+0300
2024-04-22T14:45+0300
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ВАРШАВА, 22 апр - ПРАЙМ. Польша не может отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot, у страны нет вооружений для поставок. Об это заявил премьер-министр республики Дональд Туск."Если речь идет о батареях Patriot, то у нас нет такой возможности", - сказал он журналистам.Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил системы Patriot.
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дональд туск, польша, украина, patriot
Вооружения, Дональд Туск, ПОЛЬША, УКРАИНА, Patriot
У Польши нет Patriot для Украины, заявил Туск
Премьер Польши Туск: у страны нет ЗРК Patriot, которые можно передать Украине
ВАРШАВА, 22 апр - ПРАЙМ. Польша не может отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot, у страны нет вооружений для поставок. Об это заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
"Если речь идет о батареях Patriot, то у нас нет такой возможности", - сказал он журналистам.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил системы Patriot.
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