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У Польши нет Patriot для Украины, заявил Туск - 22.04.2024, ПРАЙМ
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У Польши нет Patriot для Украины, заявил Туск
У Польши нет Patriot для Украины, заявил Туск - 22.04.2024, ПРАЙМ
У Польши нет Patriot для Украины, заявил Туск
Польша не может отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot, у страны нет вооружений для поставок. Об это заявил премьер-министр республики Дональд... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T14:45+0300
2024-04-22T14:45+0300
вооружения
дональд туск
польша
украина
patriot
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ВАРШАВА, 22 апр - ПРАЙМ. Польша не может отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot, у страны нет вооружений для поставок. Об это заявил премьер-министр республики Дональд Туск."Если речь идет о батареях Patriot, то у нас нет такой возможности", - сказал он журналистам.Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил системы Patriot.
https://1prime.ru/20240422/shuler--847573556.html
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дональд туск, польша, украина, patriot
Вооружения, Дональд Туск, ПОЛЬША, УКРАИНА, Patriot
14:45 22.04.2024
 
У Польши нет Patriot для Украины, заявил Туск

Премьер Польши Туск: у страны нет ЗРК Patriot, которые можно передать Украине

© AFP / Frederik Florin%Президент Европейского совета Дональд Туск
%Президент Европейского совета Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© AFP / Frederik Florin
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ВАРШАВА, 22 апр - ПРАЙМ. Польша не может отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot, у страны нет вооружений для поставок. Об это заявил премьер-министр республики Дональд Туск.
"Если речь идет о батареях Patriot, то у нас нет такой возможности", - сказал он журналистам.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил системы Patriot.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и Генсекретаря Организации исламского сотрудничества Х. Б. Тахой - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
Лавров рассказал о "шулерских" схемах США по контролю над вооружениями
11:50
 
ВооруженияДональд ТускПОЛЬШАУКРАИНАPatriot
 
 
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