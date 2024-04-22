https://1prime.ru/20240422/patriot-847582669.html

У Польши нет Patriot для Украины, заявил Туск

У Польши нет Patriot для Украины, заявил Туск - 22.04.2024, ПРАЙМ

У Польши нет Patriot для Украины, заявил Туск

Польша не может отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot, у страны нет вооружений для поставок. Об это заявил премьер-министр республики Дональд... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T14:45+0300

2024-04-22T14:45+0300

2024-04-22T14:45+0300

вооружения

дональд туск

польша

украина

patriot

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ВАРШАВА, 22 апр - ПРАЙМ. Польша не может отправить на Украину зенитно-ракетные комплексы Patriot, у страны нет вооружений для поставок. Об это заявил премьер-министр республики Дональд Туск."Если речь идет о батареях Patriot, то у нас нет такой возможности", - сказал он журналистам.Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил системы Patriot.

https://1prime.ru/20240422/shuler--847573556.html

польша

украина

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дональд туск, польша, украина, patriot