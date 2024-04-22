Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сюрприз: сколько нужно баллов для хорошей пенсии - 22.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240422/pensii-847533229.html
Сюрприз: сколько нужно баллов для хорошей пенсии
Сюрприз: сколько нужно баллов для хорошей пенсии - 22.04.2024, ПРАЙМ
Сюрприз: сколько нужно баллов для хорошей пенсии
В этом году для назначения страховой пенсии понадобятся минимум 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. С 2025 года минимальное число баллов... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T02:02+0300
2024-04-22T02:02+0300
вадим виноградов
ниу вшэ
пенсии
выход на пенсию
индексация пенсий
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846057229_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3b250e004771003be1084ac463ec5447.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В этом году для назначения страховой пенсии понадобятся минимум 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. С 2025 года минимальное число баллов вырастет до тридцати, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.По его словам, количество пенсионных коэффициентов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ целом размер пенсии определяется по формуле: Фиксированная выплата + Количество пенсионных баллов х Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. Размер фиксированной выплаты устанавливает государство. В 2024 году она составляет 8134,88 рубля.Как подчеркивает эксперт, ИПК — это число баллов, которое дается за каждый календарный год, учтенный в страховой стаж, за исключением отдельных периодов. В этом году один пенсионный балл "стоит" 133,05 рубля. За полностью отработанный год начислят максимум 10 баллов."Таким образом, если гражданин выходит на пенсию в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то его пенсия составит 11 886,89 рубля (8134,88 + 28,2х133,05)", - говорит Виноградов. При накоплении 100 баллов пенсия составит 21 439,88 рубля, при 150 баллов - 28 092,38 рубля.Для того чтобы "зарабатывать" пенсионные баллы, необходим официальный доход. И чем он выше, тем больше с него начисляется.Кстати, по словам эксперта, в некоторых случаях пенсионные баллы можно докупить. Для этого нужно заключить с Социальным фондом договор о добровольном пенсионном страховании и уплатить за себя взносы. Сделать это могут сделать неработающие граждане; граждане, работающие за границей; самозанятые; индивидуальные предприниматели; адвокаты и другие специалисты, которые занимаются частной практикой.Минимальная сумма страховых взносов, на которую можно купить баллы за 2024 год — 50 798,88 рубля, это 1,037 балла; максимальная — 406 391,04 рубля, то есть 8,292 балла, заключил юрист.
https://1prime.ru/20240415/pensii-847388824.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846057229_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_41604aef2a97818cd5f00fc33c34cb7b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вадим виноградов, ниу вшэ, пенсии, выход на пенсию, индексация пенсий
Вадим Виноградов, НИУ ВШЭ, Пенсии, выход на пенсию, индексация пенсий
02:02 22.04.2024
 
Сюрприз: сколько нужно баллов для хорошей пенсии

Юрист Виноградов: для назначения страховой пенсии понадобится от 15 лет стажа

© Фото : Unsplash/Nick KarvounisПожилая женщина выглядывает из окна
Пожилая женщина выглядывает из окна - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© Фото : Unsplash/Nick Karvounis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В этом году для назначения страховой пенсии понадобятся минимум 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. С 2025 года минимальное число баллов вырастет до тридцати, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
По его словам, количество пенсионных коэффициентов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
В целом размер пенсии определяется по формуле: Фиксированная выплата + Количество пенсионных баллов х Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. Размер фиксированной выплаты устанавливает государство. В 2024 году она составляет 8134,88 рубля.
Как подчеркивает эксперт, ИПК — это число баллов, которое дается за каждый календарный год, учтенный в страховой стаж, за исключением отдельных периодов. В этом году один пенсионный балл "стоит" 133,05 рубля. За полностью отработанный год начислят максимум 10 баллов.
"Таким образом, если гражданин выходит на пенсию в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то его пенсия составит 11 886,89 рубля (8134,88 + 28,2х133,05)", - говорит Виноградов. При накоплении 100 баллов пенсия составит 21 439,88 рубля, при 150 баллов - 28 092,38 рубля.
Для того чтобы "зарабатывать" пенсионные баллы, необходим официальный доход. И чем он выше, тем больше с него начисляется.
Кстати, по словам эксперта, в некоторых случаях пенсионные баллы можно докупить. Для этого нужно заключить с Социальным фондом договор о добровольном пенсионном страховании и уплатить за себя взносы. Сделать это могут сделать неработающие граждане; граждане, работающие за границей; самозанятые; индивидуальные предприниматели; адвокаты и другие специалисты, которые занимаются частной практикой.
Минимальная сумма страховых взносов, на которую можно купить баллы за 2024 год — 50 798,88 рубля, это 1,037 балла; максимальная — 406 391,04 рубля, то есть 8,292 балла, заключил юрист.
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
Названа категория граждан, чьи пенсии растут быстрее всех
15 апреля, 12:15
 
Вадим ВиноградовНИУ ВШЭПенсиивыход на пенсиюиндексация пенсий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала