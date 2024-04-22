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Сюрприз: сколько нужно баллов для хорошей пенсии

Сюрприз: сколько нужно баллов для хорошей пенсии - 22.04.2024, ПРАЙМ

Сюрприз: сколько нужно баллов для хорошей пенсии

В этом году для назначения страховой пенсии понадобятся минимум 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. С 2025 года минимальное число баллов... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T02:02+0300

2024-04-22T02:02+0300

2024-04-22T02:02+0300

вадим виноградов

ниу вшэ

пенсии

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В этом году для назначения страховой пенсии понадобятся минимум 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. С 2025 года минимальное число баллов вырастет до тридцати, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.По его словам, количество пенсионных коэффициентов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ целом размер пенсии определяется по формуле: Фиксированная выплата + Количество пенсионных баллов х Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. Размер фиксированной выплаты устанавливает государство. В 2024 году она составляет 8134,88 рубля.Как подчеркивает эксперт, ИПК — это число баллов, которое дается за каждый календарный год, учтенный в страховой стаж, за исключением отдельных периодов. В этом году один пенсионный балл "стоит" 133,05 рубля. За полностью отработанный год начислят максимум 10 баллов."Таким образом, если гражданин выходит на пенсию в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то его пенсия составит 11 886,89 рубля (8134,88 + 28,2х133,05)", - говорит Виноградов. При накоплении 100 баллов пенсия составит 21 439,88 рубля, при 150 баллов - 28 092,38 рубля.Для того чтобы "зарабатывать" пенсионные баллы, необходим официальный доход. И чем он выше, тем больше с него начисляется.Кстати, по словам эксперта, в некоторых случаях пенсионные баллы можно докупить. Для этого нужно заключить с Социальным фондом договор о добровольном пенсионном страховании и уплатить за себя взносы. Сделать это могут сделать неработающие граждане; граждане, работающие за границей; самозанятые; индивидуальные предприниматели; адвокаты и другие специалисты, которые занимаются частной практикой.Минимальная сумма страховых взносов, на которую можно купить баллы за 2024 год — 50 798,88 рубля, это 1,037 балла; максимальная — 406 391,04 рубля, то есть 8,292 балла, заключил юрист.

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вадим виноградов, ниу вшэ, пенсии, выход на пенсию, индексация пенсий