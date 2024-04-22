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Российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, заявил Песков - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, заявил Песков
Российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, заявил Песков - 22.04.2024, ПРАЙМ
Российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, заявил Песков
Российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, динамика всем понятна. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T12:20+0300
2024-04-22T13:17+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, динамика всем понятна. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Российские вооруженные силы, задействованные в СВО, улучшают свои позиции и в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна", - заявил он.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.
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россия, дмитрий песков, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Новости
12:20 22.04.2024 (обновлено: 13:17 22.04.2024)
 
Российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, заявил Песков

Песков: российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, динамика всем понятна

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, динамика всем понятна. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Российские вооруженные силы, задействованные в СВО, улучшают свои позиции и в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна", - заявил он.
Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.
Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯДмитрий ПесковНовости
 
 
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