https://1prime.ru/20240422/peskov-847575065.html

Российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, заявил Песков

Российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, заявил Песков - 22.04.2024, ПРАЙМ

Российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, заявил Песков

Российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, динамика всем понятна. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T12:20+0300

2024-04-22T12:20+0300

2024-04-22T13:17+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Российские военные улучшают свои позиции в ходе СВО, динамика всем понятна. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Российские вооруженные силы, задействованные в СВО, улучшают свои позиции и в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна", - заявил он.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.

https://1prime.ru/20240422/ukraina-847573007.html

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россия, дмитрий песков, новости