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В Кремле обещали ответить на возможное размещение ядерного оружия в Польше

В Кремле обещали ответить на возможное размещение ядерного оружия в Польше - 22.04.2024, ПРАЙМ

В Кремле обещали ответить на возможное размещение ядерного оружия в Польше

Россия предпримет шаги для обеспечения своей безопасности, если Польша решит разместить на своей территории американское ядерное оружие, заявил пресс-секретарь... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T12:27+0300

2024-04-22T12:27+0300

2024-04-22T12:27+0300

вооружения

кремль

дмитрий песков

ядерное оружие

польша

россия

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия предпримет шаги для обеспечения своей безопасности, если Польша решит разместить на своей территории американское ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.Ранее польский президент Анжей Дуда дал интервью изданию Fakt. Он рассказал, в том числе, что Варшава готова пойти на размещение в стране ядерного оружия из США.Песков, комментируя слова президента Польши, отметил, что в случает реализации плана военные будут анализировать ситуацию."Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", - подчеркнул официальный представитель Кремля.

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кремль, дмитрий песков, ядерное оружие, польша, россия