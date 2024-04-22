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В Кремле обещали ответить на возможное размещение ядерного оружия в Польше - 22.04.2024, ПРАЙМ
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В Кремле обещали ответить на возможное размещение ядерного оружия в Польше
В Кремле обещали ответить на возможное размещение ядерного оружия в Польше - 22.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле обещали ответить на возможное размещение ядерного оружия в Польше
Россия предпримет шаги для обеспечения своей безопасности, если Польша решит разместить на своей территории американское ядерное оружие, заявил пресс-секретарь... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T12:27+0300
2024-04-22T12:27+0300
вооружения
кремль
дмитрий песков
ядерное оружие
польша
россия
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия предпримет шаги для обеспечения своей безопасности, если Польша решит разместить на своей территории американское ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.Ранее польский президент Анжей Дуда дал интервью изданию Fakt. Он рассказал, в том числе, что Варшава готова пойти на размещение в стране ядерного оружия из США.Песков, комментируя слова президента Польши, отметил, что в случает реализации плана военные будут анализировать ситуацию."Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", - подчеркнул официальный представитель Кремля.
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кремль, дмитрий песков, ядерное оружие, польша, россия
Вооружения, Кремль, Дмитрий Песков, ядерное оружие, ПОЛЬША, РОССИЯ
12:27 22.04.2024
 
В Кремле обещали ответить на возможное размещение ядерного оружия в Польше

Песков: при реализации планов Польши о ядерном оружии будет дан ответ для безопасности РФ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Россия предпримет шаги для обеспечения своей безопасности, если Польша решит разместить на своей территории американское ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Ранее польский президент Анжей Дуда дал интервью изданию Fakt. Он рассказал, в том числе, что Варшава готова пойти на размещение в стране ядерного оружия из США.
Песков, комментируя слова президента Польши, отметил, что в случает реализации плана военные будут анализировать ситуацию.
"Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", - подчеркнул официальный представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2024
Песков предупредил о последствиях конфискации российских активов
20 апреля, 21:47
 
ВооруженияКремльДмитрий Песковядерное оружиеПОЛЬШАРОССИЯ
 
 
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