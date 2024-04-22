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Контейнерный рынок России вырос на 13 процентов - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Контейнерный рынок России вырос на 13 процентов
Контейнерный рынок России вырос на 13 процентов - 22.04.2024, ПРАЙМ
Контейнерный рынок России вырос на 13 процентов
Транспортная группа Fesco фиксирует рост контейнерного рынка России в первом квартале 2024 года на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T12:55+0300
2024-04-22T13:04+0300
россия
контейнеры
fesco
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco фиксирует рост контейнерного рынка России в первом квартале 2024 года на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,608 миллиона TEU, сообщила компания."Согласно данным аналитиков Fesco, контейнерный рынок России по итогам января-марта 2024 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 1,608 миллиона TEU", - говорится в сообщении.Импорт за отчетный период увеличился на 10%, до 706 тысяч TEU, экспорт - на 13%, до 436 тысяч TEU, внутренние перевозки - на 19%, до 318 тысяч TEU, транзит - на 18%, до 148 тысяч TEU.При этом по итогам марта текущего года рынок вырос на 13,3% по сравнению с мартом 2023 года, до 557 тысяч TEU. Драйвером роста относительно аналогичного месяца прошлого года продолжают выступать перевозки через порт Санкт-Петербург, добавили в Fesco.
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россия, контейнеры, fesco
РОССИЯ, Контейнеры, Fesco
12:55 22.04.2024 (обновлено: 13:04 22.04.2024)
 
Контейнерный рынок России вырос на 13 процентов

Fesco: контейнерный рынок России вырос на 13 процентов за первый квартал

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКонтейнеры
Контейнеры - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco фиксирует рост контейнерного рынка России в первом квартале 2024 года на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,608 миллиона TEU, сообщила компания.
"Согласно данным аналитиков Fesco, контейнерный рынок России по итогам января-марта 2024 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 1,608 миллиона TEU", - говорится в сообщении.
Импорт за отчетный период увеличился на 10%, до 706 тысяч TEU, экспорт - на 13%, до 436 тысяч TEU, внутренние перевозки - на 19%, до 318 тысяч TEU, транзит - на 18%, до 148 тысяч TEU.
При этом по итогам марта текущего года рынок вырос на 13,3% по сравнению с мартом 2023 года, до 557 тысяч TEU. Драйвером роста относительно аналогичного месяца прошлого года продолжают выступать перевозки через порт Санкт-Петербург, добавили в Fesco.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
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29 марта, 11:16
 
РОССИЯКонтейнерыFesco
 
 
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