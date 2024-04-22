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Росконгресс раскрыл главную тему ПМЭФ-2024
Росконгресс раскрыл главную тему ПМЭФ-2024 - 22.04.2024, ПРАЙМ
Росконгресс раскрыл главную тему ПМЭФ-2024
"Основа многополярности - формирование новых центров роста" будет главной темой Петербургского международного экономического форума, сообщил Фонд "Росконгресс". | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T10:19+0300
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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Основа многополярности - формирование новых центров роста" будет главной темой Петербургского международного экономического форума, сообщил Фонд "Росконгресс".ПМЭФ в 2024 году пройдет 5 - 8 июня.Как отмечается на официальном портале форума, главной темой 27-го ПМЭФ станет "Основа многополярности – формирование новых центров роста"."Мы живем в эпоху тектонических перемен: меняется технологический уклад, трансформируется система международных отношений. За прошедший год кризис доверия между странами только усилился, и в этих обстоятельствах особенно важно поддерживать равноправный конструктивный диалог между деловыми кругами из разных частей света", - подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.По его словам, работа ПМЭФ в настоящее время актуальна как никогда.Кроме того, отмечается, что бизнес-диалоги Россия - Китай, Россия - Иран, Россия - Индия и Россия - Африка пройдут в рамках ПМЭФ-2024.В рамках ПМЭФ-2024, согласно архитектуре программы форума, пройдут бизнес-диалоги Россия - Абхазия, Россия - Азербайджан, Россия - Африка, Россия - Венесуэла, Россия - Индия, Россия - Иран, Россия - Казахстан, Россия - Китай, Россия - Кыргызстан, а также ЕАЭС - АСЕАН, ЕАЭС - Оман.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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россия, пмэф
Росконгресс раскрыл главную тему ПМЭФ-2024
Росконгресс: главная тема ПМЭФ-2024 будет связана с основами многополярности
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Основа многополярности - формирование новых центров роста" будет главной темой Петербургского международного экономического форума, сообщил Фонд "Росконгресс".
ПМЭФ в 2024 году пройдет 5 - 8 июня.
Как отмечается на официальном портале форума, главной темой 27-го ПМЭФ станет "Основа многополярности – формирование новых центров роста".
"Мы живем в эпоху тектонических перемен: меняется технологический уклад, трансформируется система международных отношений. За прошедший год кризис доверия между странами только усилился, и в этих обстоятельствах особенно важно поддерживать равноправный конструктивный диалог между деловыми кругами из разных частей света", - подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
По его словам, работа ПМЭФ в настоящее время актуальна как никогда.
Мали примет участие в ПМЭФ на уровне министров
Кроме того, отмечается, что бизнес-диалоги Россия - Китай, Россия - Иран, Россия - Индия и Россия - Африка пройдут в рамках ПМЭФ-2024.
В рамках ПМЭФ-2024, согласно архитектуре программы форума, пройдут бизнес-диалоги Россия - Абхазия, Россия - Азербайджан, Россия - Африка, Россия - Венесуэла, Россия - Индия, Россия - Иран, Россия - Казахстан, Россия - Китай, Россия - Кыргызстан, а также ЕАЭС - АСЕАН, ЕАЭС - Оман.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.