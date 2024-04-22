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В Санкт-Петербурге рассказали о подготовке к ПМЭФ-2024 - 22.04.2024, ПРАЙМ
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В Санкт-Петербурге рассказали о подготовке к ПМЭФ-2024
В Санкт-Петербурге рассказали о подготовке к ПМЭФ-2024 - 22.04.2024, ПРАЙМ
В Санкт-Петербурге рассказали о подготовке к ПМЭФ-2024
Подготовка Санкт-Петербурга, в том числе городской инфраструктуры, к проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) идет в соответствии с | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T13:44+0300
2024-04-22T13:44+0300
экономика
пмэф
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - ПРАЙМ. Подготовка Санкт-Петербурга, в том числе городской инфраструктуры, к проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) идет в соответствии с графиком, сообщил вице-губернатор города Валерий Москаленко."Вместе с профильными федеральными службами готовим город к проведению ПМЭФ по утвержденному губернатором плану мероприятий. Традиционно в зоне нашего внимания - вопросы прибытия и пребывания гостей, подготовка городской инфраструктуры и благоустройство прилегающих территорий, вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия, проработка логистики и так далее. Идем в соответствии с графиком", - написал он в своем Telegram-канале.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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пмэф, санкт-петербург
Экономика, ПМЭФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13:44 22.04.2024
 
В Санкт-Петербурге рассказали о подготовке к ПМЭФ-2024

Москаленко: подготовка Петербурга к проведению ПМЭФ-2024 идет в соответствии с графиком

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЦветение сирени в Санкт-Петербурге
Цветение сирени в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - ПРАЙМ. Подготовка Санкт-Петербурга, в том числе городской инфраструктуры, к проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) идет в соответствии с графиком, сообщил вице-губернатор города Валерий Москаленко.
"Вместе с профильными федеральными службами готовим город к проведению ПМЭФ по утвержденному губернатором плану мероприятий. Традиционно в зоне нашего внимания - вопросы прибытия и пребывания гостей, подготовка городской инфраструктуры и благоустройство прилегающих территорий, вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия, проработка логистики и так далее. Идем в соответствии с графиком", - написал он в своем Telegram-канале.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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