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В Санкт-Петербурге рассказали о подготовке к ПМЭФ-2024

В Санкт-Петербурге рассказали о подготовке к ПМЭФ-2024 - 22.04.2024, ПРАЙМ

В Санкт-Петербурге рассказали о подготовке к ПМЭФ-2024

Подготовка Санкт-Петербурга, в том числе городской инфраструктуры, к проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) идет в соответствии с | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T13:44+0300

2024-04-22T13:44+0300

2024-04-22T13:44+0300

экономика

пмэф

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - ПРАЙМ. Подготовка Санкт-Петербурга, в том числе городской инфраструктуры, к проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) идет в соответствии с графиком, сообщил вице-губернатор города Валерий Москаленко."Вместе с профильными федеральными службами готовим город к проведению ПМЭФ по утвержденному губернатором плану мероприятий. Традиционно в зоне нашего внимания - вопросы прибытия и пребывания гостей, подготовка городской инфраструктуры и благоустройство прилегающих территорий, вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия, проработка логистики и так далее. Идем в соответствии с графиком", - написал он в своем Telegram-канале.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.

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пмэф, санкт-петербург