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"Шахматы": в Британии раскрыли секрет поиска российской подлодки - 22.04.2024, ПРАЙМ
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"Шахматы": в Британии раскрыли секрет поиска российской подлодки
"Шахматы": в Британии раскрыли секрет поиска российской подлодки - 22.04.2024, ПРАЙМ
"Шахматы": в Британии раскрыли секрет поиска российской подлодки
Поиск подлодок противника является "командным состязанием", рассказали в интервью The Telegraph британские морские командиры Том Шарп и Райан Рэмзи, которые... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T11:43+0300
2024-04-22T11:49+0300
флот
великобритания
россия
подводные лодки
вооружения
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Поиск подлодок противника является "командным состязанием", рассказали в интервью The Telegraph британские морские командиры Том Шарп и Райан Рэмзи, которые раскрыли некоторые приемы по перехвату вражеских судов.Так, сначала собираются разведданные. Благодаря спутниковым снимкам и другим источникам британские военные, как правило узнают, когда они уходят на задание с баз под Мурманском.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДалее на Фареро-Гренландском рубеже подводные датчики, залегающие на морском дне, отправляют сигнал тревоги, когда российская подлодка входит в северную Атлантику. Патрульные самолеты дальнего действия типа P-8 Poseidon уточняют квадрат поиска с помощью дружественной подлодки.Затем фрегаты проводят поиск с близкого расстояния с помощью гидроакустических систем. Окончательно убедившись, что российский корабль обнаружен, командир фрегата запустит бортовой вертолет Merlin, чтобы определить ее точное местонахождение, и, если поступит соответствующий приказ, запустит оружие.Для вертолетов британского флота это будет торпеда Sting Ray со сложной акустической системой самонаведения.По словам Рэмзи, противолодочную войну можно уподобить шахматной партии. "Еще можно сказать так: ты в темной комнате, и у тебя есть нож. У противника тоже есть нож, но ты его не слышишь, и он тебя тоже. Но ты все равно озираешься в надежде, что он первым издаст хоть какой-то звук, чтобы можно было разобраться с ним", — сказал он."Противолодочная война — дело сложное и запутанное, и капитан, который разберется в ситуации быстрее всех и навяжет свои решения противнику, в итоге неизбежно одержит победу", — добавил Шарп.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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флот, великобритания, россия, подводные лодки
флот, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, подводные лодки, Вооружения
11:43 22.04.2024 (обновлено: 11:49 22.04.2024)
 
"Шахматы": в Британии раскрыли секрет поиска российской подлодки

The Telegraph: поиск подлодок противника является "командным состязанием"

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкТоржественная церемония подъема Военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" в Северодвинске
Торжественная церемония подъема Военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах Император Александр III и Красноярск в Северодвинске - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Поиск подлодок противника является "командным состязанием", рассказали в интервью The Telegraph британские морские командиры Том Шарп и Райан Рэмзи, которые раскрыли некоторые приемы по перехвату вражеских судов.
Так, сначала собираются разведданные. Благодаря спутниковым снимкам и другим источникам британские военные, как правило узнают, когда они уходят на задание с баз под Мурманском.
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Далее на Фареро-Гренландском рубеже подводные датчики, залегающие на морском дне, отправляют сигнал тревоги, когда российская подлодка входит в северную Атлантику. Патрульные самолеты дальнего действия типа P-8 Poseidon уточняют квадрат поиска с помощью дружественной подлодки.
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Затем фрегаты проводят поиск с близкого расстояния с помощью гидроакустических систем. Окончательно убедившись, что российский корабль обнаружен, командир фрегата запустит бортовой вертолет Merlin, чтобы определить ее точное местонахождение, и, если поступит соответствующий приказ, запустит оружие.
Для вертолетов британского флота это будет торпеда Sting Ray со сложной акустической системой самонаведения.
По словам Рэмзи, противолодочную войну можно уподобить шахматной партии. "Еще можно сказать так: ты в темной комнате, и у тебя есть нож. У противника тоже есть нож, но ты его не слышишь, и он тебя тоже. Но ты все равно озираешься в надежде, что он первым издаст хоть какой-то звук, чтобы можно было разобраться с ним", — сказал он.
"Противолодочная война — дело сложное и запутанное, и капитан, который разберется в ситуации быстрее всех и навяжет свои решения противнику, в итоге неизбежно одержит победу", — добавил Шарп.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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