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Польша не находится в предвоенном состоянии, заявил Дуда - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Польша не находится в предвоенном состоянии, заявил Дуда
Польша не находится в предвоенном состоянии, заявил Дуда - 22.04.2024, ПРАЙМ
Польша не находится в предвоенном состоянии, заявил Дуда
Польша не находится в предвоенном состоянии, так как страна ответственно проводит политику сдерживания. Об этом в беседе с изданием Fakt сообщил президент... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T09:51+0300
2024-04-22T09:59+0300
политика
польша
новости
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ВАРШАВА, 22 апр - ПРАЙМ. Польша не находится в предвоенном состоянии, так как страна ответственно проводит политику сдерживания. Об этом в беседе с изданием Fakt сообщил президент государства Анджей Дуда."Нет. Я считаю, что если мы будем действовать ответственно, а мы действовали ответственно до сих пор, войны никогда не будет, потому что мы всегда будем достаточно сильны, чтобы на нас не стоило нападать. В этом и состоит суть сдерживания", - отметил он.На примере холодной войны польский президент объяснил, что сдерживание осуществляется благодаря наличию ракетных систем у обеих сторон, что не позволяло им нападать друг на друга. Дуда подчеркнул, что Польша обладает современным вооружением и способна отразить любую атаку с большими потерями для нападавшей стороны.На Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте между НАТО и Россией, но в Кремле отмечают, что Россия не является угрозой, но в то же время не оставит без внимания действия, которые могут нести угрозу ее интересам.
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польша, новости, анджей дуда
Политика, ПОЛЬША, Новости, Анджей Дуда
09:51 22.04.2024 (обновлено: 09:59 22.04.2024)
 
Польша не находится в предвоенном состоянии, заявил Дуда

Дуда: Польша не находится в предвоенном состоянии, так как реализует политику сдерживания

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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ВАРШАВА, 22 апр - ПРАЙМ. Польша не находится в предвоенном состоянии, так как страна ответственно проводит политику сдерживания. Об этом в беседе с изданием Fakt сообщил президент государства Анджей Дуда.
"Нет. Я считаю, что если мы будем действовать ответственно, а мы действовали ответственно до сих пор, войны никогда не будет, потому что мы всегда будем достаточно сильны, чтобы на нас не стоило нападать. В этом и состоит суть сдерживания", - отметил он.
На примере холодной войны польский президент объяснил, что сдерживание осуществляется благодаря наличию ракетных систем у обеих сторон, что не позволяло им нападать друг на друга. Дуда подчеркнул, что Польша обладает современным вооружением и способна отразить любую атаку с большими потерями для нападавшей стороны.
На Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте между НАТО и Россией, но в Кремле отмечают, что Россия не является угрозой, но в то же время не оставит без внимания действия, которые могут нести угрозу ее интересам.
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