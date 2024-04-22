https://1prime.ru/20240422/polsha-847565152.html

Польша не находится в предвоенном состоянии, заявил Дуда

Польша не находится в предвоенном состоянии, заявил Дуда - 22.04.2024, ПРАЙМ

Польша не находится в предвоенном состоянии, заявил Дуда

Польша не находится в предвоенном состоянии, так как страна ответственно проводит политику сдерживания. Об этом в беседе с изданием Fakt сообщил президент... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T09:51+0300

2024-04-22T09:51+0300

2024-04-22T09:59+0300

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ВАРШАВА, 22 апр - ПРАЙМ. Польша не находится в предвоенном состоянии, так как страна ответственно проводит политику сдерживания. Об этом в беседе с изданием Fakt сообщил президент государства Анджей Дуда."Нет. Я считаю, что если мы будем действовать ответственно, а мы действовали ответственно до сих пор, войны никогда не будет, потому что мы всегда будем достаточно сильны, чтобы на нас не стоило нападать. В этом и состоит суть сдерживания", - отметил он.На примере холодной войны польский президент объяснил, что сдерживание осуществляется благодаря наличию ракетных систем у обеих сторон, что не позволяло им нападать друг на друга. Дуда подчеркнул, что Польша обладает современным вооружением и способна отразить любую атаку с большими потерями для нападавшей стороны.На Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте между НАТО и Россией, но в Кремле отмечают, что Россия не является угрозой, но в то же время не оставит без внимания действия, которые могут нести угрозу ее интересам.

https://1prime.ru/20240417/polsha-847469428.html

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польша, новости, анджей дуда