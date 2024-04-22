https://1prime.ru/20240422/polsha-847565152.html
Польша не находится в предвоенном состоянии, заявил Дуда
Польша не находится в предвоенном состоянии, заявил Дуда - 22.04.2024, ПРАЙМ
Польша не находится в предвоенном состоянии, заявил Дуда
Польша не находится в предвоенном состоянии, так как страна ответственно проводит политику сдерживания. Об этом в беседе с изданием Fakt сообщил президент... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T09:51+0300
2024-04-22T09:51+0300
2024-04-22T09:59+0300
политика
польша
новости
анджей дуда
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg
ВАРШАВА, 22 апр - ПРАЙМ. Польша не находится в предвоенном состоянии, так как страна ответственно проводит политику сдерживания. Об этом в беседе с изданием Fakt сообщил президент государства Анджей Дуда."Нет. Я считаю, что если мы будем действовать ответственно, а мы действовали ответственно до сих пор, войны никогда не будет, потому что мы всегда будем достаточно сильны, чтобы на нас не стоило нападать. В этом и состоит суть сдерживания", - отметил он.На примере холодной войны польский президент объяснил, что сдерживание осуществляется благодаря наличию ракетных систем у обеих сторон, что не позволяло им нападать друг на друга. Дуда подчеркнул, что Польша обладает современным вооружением и способна отразить любую атаку с большими потерями для нападавшей стороны.На Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте между НАТО и Россией, но в Кремле отмечают, что Россия не является угрозой, но в то же время не оставит без внимания действия, которые могут нести угрозу ее интересам.
https://1prime.ru/20240417/polsha-847469428.html
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_dd2b6ec047df965876a904cb672aec21.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, новости, анджей дуда
Политика, ПОЛЬША, Новости, Анджей Дуда
Польша не находится в предвоенном состоянии, заявил Дуда
Дуда: Польша не находится в предвоенном состоянии, так как реализует политику сдерживания
ВАРШАВА, 22 апр - ПРАЙМ. Польша не находится в предвоенном состоянии, так как страна ответственно проводит политику сдерживания. Об этом в беседе с изданием Fakt сообщил президент государства Анджей Дуда.
"Нет. Я считаю, что если мы будем действовать ответственно, а мы действовали ответственно до сих пор, войны никогда не будет, потому что мы всегда будем достаточно сильны, чтобы на нас не стоило нападать. В этом и состоит суть сдерживания", - отметил он.
На примере холодной войны польский президент объяснил, что сдерживание осуществляется благодаря наличию ракетных систем у обеих сторон, что не позволяло им нападать друг на друга. Дуда подчеркнул, что Польша обладает современным вооружением и способна отразить любую атаку с большими потерями для нападавшей стороны.
На Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте между НАТО и Россией, но в Кремле отмечают, что Россия не является угрозой, но в то же время не оставит без внимания действия, которые могут нести угрозу ее интересам.
В Польше не знают, сколько танков Варшава передала Украине