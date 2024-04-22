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Дуда рассказал, почему Польша не должна вводить евро - 22.04.2024, ПРАЙМ
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Дуда рассказал, почему Польша не должна вводить евро
Дуда рассказал, почему Польша не должна вводить евро - 22.04.2024, ПРАЙМ
Дуда рассказал, почему Польша не должна вводить евро
Еврозона сталкивается со множеством проблем, Польше не стоит вводить евро. Такое мнение выразил президент страны Анжей Дуда в интервью изданию Fakt. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T10:20+0300
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ВАРШАВА, 22 апр – ПРАЙМ. Еврозона сталкивается со множеством проблем, Польше не стоит вводить евро. Такое мнение выразил президент страны Анжей Дуда в интервью изданию Fakt. Он напомнил, что в польской Конституции закреплена национальная валюта - польский злотый, которая гарантирует стране подушку безопасности, а также обеспечивает независимость страны."Проблемы зоны евро нам сегодня не нужны", - подчеркнул Дуда. Польша, а также Венгрия и Чехия до сих пор не перешли на евро. Польский злотый является национальной валютой Польши с 1924 года.
https://1prime.ru/20240422/polsha-847565152.html
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польша, европа, евро
ПОЛЬША, ЕВРОПА, евро
10:20 22.04.2024 (обновлено: 10:53 22.04.2024)
 
Дуда рассказал, почему Польша не должна вводить евро

Дуда: Польша не должна вводить евро, так как в еврозоне слишком много проблем

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнджей Дуда
Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 22 апр – ПРАЙМ. Еврозона сталкивается со множеством проблем, Польше не стоит вводить евро. Такое мнение выразил президент страны Анжей Дуда в интервью изданию Fakt.
Он напомнил, что в польской Конституции закреплена национальная валюта - польский злотый, которая гарантирует стране подушку безопасности, а также обеспечивает независимость страны.
"Проблемы зоны евро нам сегодня не нужны", - подчеркнул Дуда.
Польша, а также Венгрия и Чехия до сих пор не перешли на евро. Польский злотый является национальной валютой Польши с 1924 года.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
Польша не находится в предвоенном состоянии, заявил Дуда
09:51
 
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