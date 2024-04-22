https://1prime.ru/20240422/polsha-847567062.html

Дуда рассказал, почему Польша не должна вводить евро

Дуда рассказал, почему Польша не должна вводить евро - 22.04.2024, ПРАЙМ

Дуда рассказал, почему Польша не должна вводить евро

Еврозона сталкивается со множеством проблем, Польше не стоит вводить евро. Такое мнение выразил президент страны Анжей Дуда в интервью изданию Fakt. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T10:20+0300

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ВАРШАВА, 22 апр – ПРАЙМ. Еврозона сталкивается со множеством проблем, Польше не стоит вводить евро. Такое мнение выразил президент страны Анжей Дуда в интервью изданию Fakt. Он напомнил, что в польской Конституции закреплена национальная валюта - польский злотый, которая гарантирует стране подушку безопасности, а также обеспечивает независимость страны."Проблемы зоны евро нам сегодня не нужны", - подчеркнул Дуда. Польша, а также Венгрия и Чехия до сих пор не перешли на евро. Польский злотый является национальной валютой Польши с 1924 года.

https://1prime.ru/20240422/polsha-847565152.html

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польша, европа, евро