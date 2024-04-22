https://1prime.ru/20240422/polsha-847596414.html

Президент Польши заявил, что никаких решений по ЯО еще не принято

Президент Польши заявил, что никаких решений по ЯО еще не принято - 22.04.2024, ПРАЙМ

Президент Польши заявил, что никаких решений по ЯО еще не принято

Никаких решений на тему размещения в Польше ядерного оружия еще не принято, заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T20:50+0300

2024-04-22T20:50+0300

2024-04-22T21:27+0300

вооружения

польша

ядерное оружие

анджей дуда

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ВАРШАВА, 22 апр – ПРАЙМ. Никаких решений на тему размещения в Польше ядерного оружия еще не принято, заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда. "Я хочу очень сильно акцентировать, чтобы не было никаких сомнений, что никаких решений в этой материи не принято", — сказал Дуда, отвечая на вопрос о потенциальном размещении ядерного оружия в Польше. Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления. Туск отметил, что безопасность Польши для него на первом месте, и важно, чтобы страна была хорошо вооружена, однако подобные инициативы (о размещении ядерного оружия — прим.ред.) должны быть подготовлены людьми, которые за это отвечают.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.

https://1prime.ru/20240422/yadernoe-oruzhie-847582803.html

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польша, ядерное оружие, анджей дуда