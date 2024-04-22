Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Польши заявил, что никаких решений по ЯО еще не принято - 22.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240422/polsha-847596414.html
Президент Польши заявил, что никаких решений по ЯО еще не принято
Президент Польши заявил, что никаких решений по ЯО еще не принято - 22.04.2024, ПРАЙМ
Президент Польши заявил, что никаких решений по ЯО еще не принято
Никаких решений на тему размещения в Польше ядерного оружия еще не принято, заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T20:50+0300
2024-04-22T21:27+0300
вооружения
польша
ядерное оружие
анджей дуда
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846864772_0:0:1817:1023_1920x0_80_0_0_e65f0dbf8c2cc3136532e142f7f9508f.jpg
ВАРШАВА, 22 апр – ПРАЙМ. Никаких решений на тему размещения в Польше ядерного оружия еще не принято, заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда. "Я хочу очень сильно акцентировать, чтобы не было никаких сомнений, что никаких решений в этой материи не принято", — сказал Дуда, отвечая на вопрос о потенциальном размещении ядерного оружия в Польше. Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления. Туск отметил, что безопасность Польши для него на первом месте, и важно, чтобы страна была хорошо вооружена, однако подобные инициативы (о размещении ядерного оружия — прим.ред.) должны быть подготовлены людьми, которые за это отвечают.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
https://1prime.ru/20240422/yadernoe-oruzhie-847582803.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846864772_0:0:1579:1184_1920x0_80_0_0_811cc3ac5aac005e4cee33f29e4e4ea9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, ядерное оружие, анджей дуда
Вооружения, ПОЛЬША, ядерное оружие, Анджей Дуда
20:50 22.04.2024 (обновлено: 21:27 22.04.2024)
 
Президент Польши заявил, что никаких решений по ЯО еще не принято

Дуда: никаких решений по размещению ЯО в Польше еще не принято

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнджей Дуда
Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 22 апр – ПРАЙМ. Никаких решений на тему размещения в Польше ядерного оружия еще не принято, заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда.
"Я хочу очень сильно акцентировать, чтобы не было никаких сомнений, что никаких решений в этой материи не принято", — сказал Дуда, отвечая на вопрос о потенциальном размещении ядерного оружия в Польше.
Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления.
Туск отметил, что безопасность Польши для него на первом месте, и важно, чтобы страна была хорошо вооружена, однако подобные инициативы (о размещении ядерного оружия — прим.ред.) должны быть подготовлены людьми, которые за это отвечают.
Президент Джо Байден приветствует президента Анджея Дуду и премьер-министра Польши Дональда Туска в Вашингтоне, 2024 - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2024
Премьер Польши не понял президента, заявившего о возможном размещении ЯО
14:47
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
 
ВооруженияПОЛЬШАядерное оружиеАнджей Дуда
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала