https://1prime.ru/20240422/polsha-847596414.html
Президент Польши заявил, что никаких решений по ЯО еще не принято
Президент Польши заявил, что никаких решений по ЯО еще не принято - 22.04.2024, ПРАЙМ
Президент Польши заявил, что никаких решений по ЯО еще не принято
Никаких решений на тему размещения в Польше ядерного оружия еще не принято, заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T20:50+0300
2024-04-22T20:50+0300
2024-04-22T21:27+0300
вооружения
польша
ядерное оружие
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ВАРШАВА, 22 апр – ПРАЙМ. Никаких решений на тему размещения в Польше ядерного оружия еще не принято, заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда. "Я хочу очень сильно акцентировать, чтобы не было никаких сомнений, что никаких решений в этой материи не принято", — сказал Дуда, отвечая на вопрос о потенциальном размещении ядерного оружия в Польше. Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления. Туск отметил, что безопасность Польши для него на первом месте, и важно, чтобы страна была хорошо вооружена, однако подобные инициативы (о размещении ядерного оружия — прим.ред.) должны быть подготовлены людьми, которые за это отвечают.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.
https://1prime.ru/20240422/yadernoe-oruzhie-847582803.html
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польша, ядерное оружие, анджей дуда
Вооружения, ПОЛЬША, ядерное оружие, Анджей Дуда
Президент Польши заявил, что никаких решений по ЯО еще не принято
Дуда: никаких решений по размещению ЯО в Польше еще не принято
ВАРШАВА, 22 апр – ПРАЙМ. Никаких решений на тему размещения в Польше ядерного оружия еще не принято, заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда.
"Я хочу очень сильно акцентировать, чтобы не было никаких сомнений, что никаких решений в этой материи не принято", — сказал Дуда, отвечая на вопрос о потенциальном размещении ядерного оружия в Польше.
Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления.
Туск отметил, что безопасность Польши для него на первом месте, и важно, чтобы страна была хорошо вооружена, однако подобные инициативы (о размещении ядерного оружия — прим.ред.) должны быть подготовлены людьми, которые за это отвечают.
Премьер Польши не понял президента, заявившего о возможном размещении ЯО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.