https://1prime.ru/20240422/polsha-847598233.html
Кабмин Польши никогда не обсуждал вопрос размещения в стране ЯО
Кабмин Польши никогда не обсуждал вопрос размещения в стране ЯО - 22.04.2024, ПРАЙМ
Кабмин Польши никогда не обсуждал вопрос размещения в стране ЯО
Совет министров Польши никогда не обсуждал вопрос размещения на территории республики ядерного оружия, заявил в понедельник министр иностранных дел страны... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T23:21+0300
2024-04-22T23:21+0300
2024-04-22T23:21+0300
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ВАРШАВА, 22 апр – ПРАЙМ. Совет министров Польши никогда не обсуждал вопрос размещения на территории республики ядерного оружия, заявил в понедельник министр иностранных дел страны Радослав Сикорский. "Это было бы очень серьезное решение, все обстоятельства которого должны быть обсуждены, прежде всего, в совете министров", — сказал Сикорский журналистам. Он уточнил, что "никаких дискуссий по этому вопросу в совете министров не проводилось" и напомнил, что, "в соответствии со ст. 146 Конституции Польши, именно совет министров отвечает за ведение польской внешней политики". Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления.Туск отметил, что безопасность Польши для него на первом месте, и важно, чтобы страна была хорошо вооружена, однако подобные инициативы (о размещении ядерного оружия — прим.ред.) должны быть подготовлены людьми, которые за это отвечают.
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польша, ядерное оружие, анджей дуда, мид польши
Политика, ПОЛЬША, ядерное оружие, Анджей Дуда, МИД Польши
Кабмин Польши никогда не обсуждал вопрос размещения в стране ЯО
Кабмин Польши никогда не обсуждал вопрос размещения в стране ядерного оружия
ВАРШАВА, 22 апр – ПРАЙМ. Совет министров Польши никогда не обсуждал вопрос размещения на территории республики ядерного оружия, заявил в понедельник министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.
"Это было бы очень серьезное решение, все обстоятельства которого должны быть обсуждены, прежде всего, в совете министров", — сказал Сикорский журналистам.
Он уточнил, что "никаких дискуссий по этому вопросу в совете министров не проводилось" и напомнил, что, "в соответствии со ст. 146 Конституции Польши, именно совет министров отвечает за ведение польской внешней политики".
Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления.
Президент Польши заявил, что никаких решений по ЯО еще не принято
Туск отметил, что безопасность Польши для него на первом месте, и важно, чтобы страна была хорошо вооружена, однако подобные инициативы (о размещении ядерного оружия — прим.ред.) должны быть подготовлены людьми, которые за это отвечают.