https://1prime.ru/20240422/polsha-847598233.html

Кабмин Польши никогда не обсуждал вопрос размещения в стране ЯО

Кабмин Польши никогда не обсуждал вопрос размещения в стране ЯО - 22.04.2024, ПРАЙМ

Кабмин Польши никогда не обсуждал вопрос размещения в стране ЯО

Совет министров Польши никогда не обсуждал вопрос размещения на территории республики ядерного оружия, заявил в понедельник министр иностранных дел страны... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T23:21+0300

2024-04-22T23:21+0300

2024-04-22T23:21+0300

политика

польша

ядерное оружие

анджей дуда

мид польши

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/09/841260924_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_de920d6316b30fad3ab6f4abf4f83ef9.jpg

ВАРШАВА, 22 апр – ПРАЙМ. Совет министров Польши никогда не обсуждал вопрос размещения на территории республики ядерного оружия, заявил в понедельник министр иностранных дел страны Радослав Сикорский. "Это было бы очень серьезное решение, все обстоятельства которого должны быть обсуждены, прежде всего, в совете министров", — сказал Сикорский журналистам. Он уточнил, что "никаких дискуссий по этому вопросу в совете министров не проводилось" и напомнил, что, "в соответствии со ст. 146 Конституции Польши, именно совет министров отвечает за ведение польской внешней политики". Ранее Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления.Туск отметил, что безопасность Польши для него на первом месте, и важно, чтобы страна была хорошо вооружена, однако подобные инициативы (о размещении ядерного оружия — прим.ред.) должны быть подготовлены людьми, которые за это отвечают.

https://1prime.ru/20240422/polsha-847596414.html

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, ядерное оружие, анджей дуда, мид польши