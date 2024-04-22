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ЕЭК обнулила ввозную пошлину на оборудование для малотоннажного СПГ

ЕЭК обнулила ввозную пошлину на оборудование для малотоннажного СПГ - 22.04.2024, ПРАЙМ

ЕЭК обнулила ввозную пошлину на оборудование для малотоннажного СПГ

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) на два года обнулила ввозную таможенную пошлину на некоторые виды оборудования для малотоннажнных заводов сжиженного... | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T16:29+0300

2024-04-22T16:29+0300

2024-04-22T16:29+0300

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МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) на два года обнулила ввозную таможенную пошлину на некоторые виды оборудования для малотоннажнных заводов сжиженного природного газа (СПГ), сообщил торговый блок ЕЭК. "Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины отдельных видов оборудования и частей для строительства, оснащения и технического обслуживания объектов производства и реализации малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ). Тарифная льгота будет предоставлена сроком на 2 года с условием подтверждения целевого назначения ввозимых товаров", - говорится в сообщении. Беспошлинный режим предлагается распространить на не производимые в ЕАЭС системы магнитного подвеса ротора турбодетандерного агрегата (магнитные подшипники), быстроразъемные соединения для СПГ, холодильные машины, арматуру для криогенных сред, газопоршневые двигатели и ряд других товаров, отметили в ЕЭК. По мнению министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, слова которого приводятся в релизе, решение будет способствовать расширению сети малотоннажных производств сжиженного природного газа, ускорению темпов газификации регионов, а также замещению нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива, более экологичным природным газом.

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