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В России создали систему защиты важных объектов от дронов - 22.04.2024, ПРАЙМ
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В России создали систему защиты важных объектов от дронов
В России создали систему защиты важных объектов от дронов - 22.04.2024, ПРАЙМ
В России создали систему защиты важных объектов от дронов
В России создали систему безопасности "Пятница", которая предназначена для защиты от атак дронов важных масштабных объектов, рассказал в интервью РИА Новости... | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T07:46+0300
2024-04-22T07:46+0300
вооружения
дроны
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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. В России создали систему безопасности "Пятница", которая предназначена для защиты от атак дронов важных масштабных объектов, рассказал в интервью РИА Новости разработчик этой системы Станислав. Его полное имя не приводится из соображений безопасности.По словам собеседника, разработанную систему планируется представить на форуме "Армия-2024", который состоится с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке. "Скорее всего, мы представим на "Армии" автоматические пулеметные платформы, а также нашу цифровую систему безопасности "Пятница", - отметил разработчик.По его словам, система защиты представляет собой программное решение, которое объединяет все в единый центр. "Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая все воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах", - подчеркнул он.Станислав заверил, что эта система поможет "закрыть" масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, подвергающиеся атакам украинских беспилотников. "Мы должны понять, как нам работать по дрону, исходя из специфики типов БПЛА, не теряя время. Система "Пятница" помогает выбрать оптимальный тип воздействия, исходя из разных факторов", - рассказал он. Поясняя смысл названия системы, Станислав отметил, что проект был придуман в пятницу, и "никаких больше скрытых смыслов тут нет". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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дроны
Вооружения, дроны
07:46 22.04.2024
 
В России создали систему защиты важных объектов от дронов

В России создали систему "Пятница" для защиты важных объектов от атак дронов

© Unsplash/Aditya ChinchureДрон, бпла
Дрон, бпла
© Unsplash/Aditya Chinchure
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МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. В России создали систему безопасности "Пятница", которая предназначена для защиты от атак дронов важных масштабных объектов, рассказал в интервью РИА Новости разработчик этой системы Станислав. Его полное имя не приводится из соображений безопасности.
По словам собеседника, разработанную систему планируется представить на форуме "Армия-2024", который состоится с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке.
"Скорее всего, мы представим на "Армии" автоматические пулеметные платформы, а также нашу цифровую систему безопасности "Пятница", - отметил разработчик.
По его словам, система защиты представляет собой программное решение, которое объединяет все в единый центр. "Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая все воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах", - подчеркнул он.
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Станислав заверил, что эта система поможет "закрыть" масштабные объекты, в том числе промышленные предприятия, подвергающиеся атакам украинских беспилотников.
"Мы должны понять, как нам работать по дрону, исходя из специфики типов БПЛА, не теряя время. Система "Пятница" помогает выбрать оптимальный тип воздействия, исходя из разных факторов", - рассказал он.
Поясняя смысл названия системы, Станислав отметил, что проект был придуман в пятницу, и "никаких больше скрытых смыслов тут нет".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
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