https://1prime.ru/20240422/rzhd-847583751.html

РЖД предупредили о возможных сложностях при онлайн-покупке билетов

РЖД предупредили о возможных сложностях при онлайн-покупке билетов - 22.04.2024, ПРАЙМ

РЖД предупредили о возможных сложностях при онлайн-покупке билетов

РЖД в понедельник из-за технических работ на сайте могут быть сложности при оформлении билетов на сайте и в веб-приложении, сообщила компания. | 22.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-22T15:10+0300

2024-04-22T15:10+0300

2024-04-22T15:10+0300

россия

ржд

билеты

мобильное приложение

https://cdnn.1prime.ru/img/84148/71/841487187_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_e23535f2a876c2f399b6565a3446a6b7.jpg

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. РЖД в понедельник из-за технических работ на сайте могут быть сложности при оформлении билетов на сайте и в веб-приложении, сообщила компания. "Уважаемые пассажиры! 22 апреля на сайте ведутся технические работы, функция оформления билетов на сайте и в веб-приложении может быть временно недоступна. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении на сайте компании. Оформить билеты предлагается с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". РЖД также продают билеты в кассах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ржд, билеты, мобильное приложение