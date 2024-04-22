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РЖД предупредили о возможных сложностях при онлайн-покупке билетов
РЖД предупредили о возможных сложностях при онлайн-покупке билетов - 22.04.2024, ПРАЙМ
РЖД предупредили о возможных сложностях при онлайн-покупке билетов
РЖД в понедельник из-за технических работ на сайте могут быть сложности при оформлении билетов на сайте и в веб-приложении, сообщила компания. | 22.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-22T15:10+0300
2024-04-22T15:10+0300
2024-04-22T15:10+0300
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. РЖД в понедельник из-за технических работ на сайте могут быть сложности при оформлении билетов на сайте и в веб-приложении, сообщила компания. "Уважаемые пассажиры! 22 апреля на сайте ведутся технические работы, функция оформления билетов на сайте и в веб-приложении может быть временно недоступна. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении на сайте компании. Оформить билеты предлагается с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". РЖД также продают билеты в кассах.
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россия, ржд, билеты, мобильное приложение
РОССИЯ, РЖД, билеты, мобильное приложение
РЖД предупредили о возможных сложностях при онлайн-покупке билетов
РЖД предупредили о возможных сложностях при покупке билетов на сайте
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. РЖД в понедельник из-за технических работ на сайте могут быть сложности при оформлении билетов на сайте и в веб-приложении, сообщила компания.
"Уважаемые пассажиры! 22 апреля на сайте ведутся технические работы, функция оформления билетов на сайте и в веб-приложении может быть временно недоступна. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении на сайте компании.
Оформить билеты предлагается с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". РЖД также продают билеты в кассах.